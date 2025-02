Armie Hammer tényleg evett emberi húst?

Armie Hammer színészt korábbi szeretői kannibalizmussal vádolták, és azt állították a férfi nem emberhez méltóan bánt velük. A férfi élete még 2021-ben indult meg a lejtőn, ugyanis kiszivárogtak bizarr, szexuális tartalmú üzeneteit, ami mögött ex-barátnője, Efrosina Angelova állt. Később azonban egyre több nő vádolta meg őt nemi erőszakkal, ezt azonban folyamatosan tagadta Hammer, majd bevonult egy rehabilitációs intézetbe, ahol alkohol-, drog- és szexfüggőséggel kezelték.

Armie Hammer

Fotó: Armie Hammer/Instagram

A színész azóta talpra állt, jelenleg is egy filmet forgat és a korábban mellőzött színész ma már ismét egyre több ajánlatot kap. Egy friss interjúban bevallotta, hogy a múltan tényleg voltak olyan dolgai, melyeket ma már elfelejtett volna, ezekért pedig bocsánatot is kért.

Rengeteg ember volt nagyon dühös rám a viselkedésem miatt... Seggfej módon viselkedtem. Ezen nincs mit szépíteni... Ettől én egy pöcs vagyok? Abszolút. Nem okoz gondot, hogy ezt beismerjem. Egy pöcs voltam. Ez viszont nem törvénytelen

- magyarázta.

Armie Hammer kannibalizmusa kapcsán korábban a hatóságok is vizsgálódtak, azonban az erre alapozott vádak kapcsán nem találtak semmilyen bizonyítékot.

"Tudod, hogy mi kell ahhoz, hogy valóban kannibál légy? Ténylegesen emberhúst kell enned.

Szóval nem, nem vagyok kannibál

- ismerte el.

Azonban azt bevallotta, hogy egyszer tényleg evett nyers szívet.

"Harapsz egyet a szívből, miközben minden haverod, aki ott van körülötted, unszol téged.

Ez egy olyasfajta eltúlzott beavatási rítus, amikor férfiként először mész vadászni.

Mindenki, akit ismerek, átesett valami hasonlón az első vadászata alkalmával" - mesélte.

A The Guardian cikkéből az is kiderült, hogy a sztár korábban, mikor nem kapott filmes felkéréseket a Kajmán-szigeteken üdülési jogokat árult, dolgozott kertészként egy iskolában és gondnok is volt egy lakóházban.