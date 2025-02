A Dancing with the Stars győztese is ott lehet az Ázsia Expresszben

Mint korábban írtuk, kiszivárgott a TV2 kalandrealityjének új évadáról egy lista, ami felthetően a következő évad szereplőinek nevét tartalmazza. Azonban azóta sem erősítették meg, hogy valós-e az információ. Most A Dancing with the Stars egykori szereplőjének neve is felmerült.

A TV2 népszerű kalandrealityje hatalmas nézettséggel futott a csatornán, idén pedig érkezik az új évad. Az Ázsia Expressz az egész országot lázban tartja, az új szereplőkről pedig egy állítólagos lista is kiszivárgott, azonban még nem erősítették meg a szereplők nevét, egy kivétellel, ugyanis Pál Dénes cáfolta, hogy részt venne a versenyben. Az Ázsia Expressz előző évadának szereplői

Fotó: Instagram.com/azsiaexpressztv2 Annyi biztos, hogy idén is folytatódik a TV2 népszerű műsora, idén érkezik a csatornára az Ázsia Expressz hatodik évada, ami az eddigi információk alapján Malajziában és Indonéziában folytatódik majd, ahol ismét számos kalandban vesznek majd részt a szereplők. Azonban egyelőre még nem tudni, hogy kikkel és mikor indul a forgatás, egyelőre nagyon titokzatos a műsorral kapcsolatban a csatorna. Az eddigi tapasztalatok alapján azonban hamarosan bejelentést tehetnek erről, hiszen az előző évadokat máricus környékén forgatták. Most egy újabb sztár neve merült fel lehetséges szereplőként, mégpedig ő maga buktathatta le magát az egyik új videójában. Sokan rögtön gyanakodni kezdtek, amikor WhisperTon, a Dancing with the Stars legutóbbi évadának győztese bejelentette, hogy épp Ázsiába tart és csak az odaútra szól a jegye. A bejegyzés megtekintése az Instagramon WhisperTon (@whisper_ton) által megosztott bejegyzés Én, ahogy tegnap még lakásokat nézegettem Budapesten, ma pedig már Ázsiába tartok egy hátizsákkal, egyedül, egy egyirányú repjeggyel - írta a videójához WhisperTon, aki rögtön gyanút keltett a követőiben is a bejegyzésével, és sokan arra tippeltek, hogy az Ázsia Expressz miatt utazik. Azonban, ha valóban szerepelne a realityben, valószínűleg még nem mondhatta volna el ezt az információt sem, ráadásul a videóban megosztott egy zászlót is, ami Thaiföldre utal, így valószínűleg csak pihenni utazik el egyedül. @whisperton Bárki meglepődött? Kétlem. 🤠 ♬ Povești din folclorul maghiar - Folclorul Maghiar

