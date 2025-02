Ázsia Expressz: Galambos Bogi ott lesz, de G.w.M exe nem vállalta a szereplést

Azt már tavaly bejelentette a TV2, hogy 2025-ben érkezik az Ázsia Expressz következő évada, de a versenyzők listája még nem publikus. A story.hu információi szerint jelenleg is zajlik a casting, bár hamarosan indul a forgatás Malajziában és Indonéziában. A lap szerint

az egyik biztos szereplő Galambos Lajos lánya, Galambos Bogi lesz, aki egy barátnőjével szerepel majd a műsorban.

Az már korábban felmerült, hogy Curtis és menyasszonya, Barnai Judit biztosan ott lesznek a versenyzők között. Állítólag a Dancing with the Stars tavalyi győztesét, WhisperTont is szerette volna szerepeltetni a TV2, de nem sikerült vele megegyezni az anyagiakban. A lap azt állítja, G.w.M exe, Nagy Melanie is szerepelt volna a műsorban, de információk szerint vele sem sikerült megegyeznie a TV2-nek.