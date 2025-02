Újabb fejlemények Babicsek Bernát halálának ügyében

Még tavaly októberben tanúmeghallgatásokkal folytatódott a Budakörnyéki Járásbíróságon a tragikus sorsú színész, Babicsek Bernát ügye. A népszerű zenész solymári otthonában 2021. december 31-én tűz keletkezett, halálát minden bizonnyal füstmérgezés okozta. A napokban kellett volna folyatni az ügy tárgyalását, ám ez elmaradt. "Váratlanul azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a bírónő betegsége miatt elmarad a tárgyalás, és majd értesítenek minket a következő időpontról" - mesélte a Borsnak Babicsek Bernát édesanyja, Babicsek Márta.

Babicsek Bernát

Fotó: Babicsek Bernát / Instagram

A zenész családja úgy véli, hogy megakadályozható lett volna a tragédia, főleg annak fényében, hogy a riasztó meg is szólalt, bejelzett, a szolgáltató munkatársai pedig ki is mentek a helyszínre. A vád szerint a járőr nem ment be az ingatlanba, és végig sem járta azt a területet, amit kellett volna. Azt viszont észlelte, hogy a szellőzőből füst áramlik ki, valaki pedig horkol az épületben. Ám ő ezt a személyt nem azonosította, a füst okát pedig nem derítette ki. A katasztrófavédelmi szerveket sem értesítette.

A tavaly őszi tárgyaláson Babicsek Bernát egy barátja is megszólalt. A tragédia estéjén járt a férfi lakásában, és ő volt az utolsó, aki élve látta Babicsek Bernátot. Elmondása alapján a színész ivott, azonban keveset, és mivel álmos volt, szeretett volna lefeküdni. Erről hosszabban itt olvashat.