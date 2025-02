Hárommillió forintot oszt ki a magyar realityszereplő, csak nézni kell a klipjét

Bárány Aurél, a TV2-n látott Kőgazdag Fiatalok szereplője pénteken jelenteti meg első dalát, amely az Alicante címet kapta. Popzenét ígér, amelyben rappelni is fog a realityszereplő.

Bárány Aurél

Fotó: Bárány Aurél / Instagram

"A stúdióban Maxi segített nekem, aki a Csak a szoki-t is készítette. Teljesen le tudtam lazulni vele, biztosan fogunk még együtt dolgozni: már készül is a második dal, és talán koncertjeim is lesznek. De az függ a gázsitól, akárhová nem mennék el! Egyébként nem gondolom, hogy jó hangom lenne, de ma már nincs is erre szükség, úgy látom, tehetség nélkül is be lehet futni. A pacek megvan, sztár fejem és testalkatom van, jó előadó lennék" - közölte.

„A Kőgazdag Fiatalok közül Olivérnek mutattam csak meg, kifejezetten ő kérte, hogy hadd hallhassa a megjelenés előtt. Azt mondta, jó lett... Hála Istennek, van miből adnom, szeretek is adakozni. Épp ezért kitaláltam, hogy az első dalom premierje alatt

hárommillió forintot sorsolok ki a kommentelők között.

Kicsit legyen izgalmasabb a dolog! Egyébként a negatív kritikákra is fel vagyok készülve, tudom, hogy nem tetszhet mindenkinek minden" - mesélte a Ripostnak.