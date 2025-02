Rendőr ismerte fel a legénybúcsúkon meztelenkedő, jogosítvány nélkül vezető playmate-et

Beke Ivett 2006-ban jelentkezett a Playmate of the Year versenyre, korábban táncosként és hostessként dolgozott. A versenyen bekerült a Top 12-be, egy évvel később már ő volt az augusztusi címlaplány a Playboy magazinban, 2009-ben a CKM címlapjára is felkerült. Most azzal került a lapokba, hogy bevonták a jogosítványát és más vezető engedélyével bukott le.

Beke Ivett a police.hu oldalán

Fotó: police.hu

A 48 éves Beke Ivett neve most egy bűncselekmény kapcsán merült fel, ugyanis a police.hu oldalán megjelent róla egy fotó a körözési listán. A nő ellen a a Debreceni Járásbíróság adott ki elfogatóparancsot, ugyanis a büntetőeljárás során ismeretlen helyre távozott, nem tudják felelősségre vonni. A Debreceni Törvényszék szóvivője, Dobó Dénes elmondta, hogy tavaly decemberben adták ki ellene a körözést közokirat-hamisítás miatt. Erről itt olvashat hosszabban.

Beke Ivett a Cool TV régi műsorában

Fotó: Youtube

"A házunktól körülbelül száz méterre állítottak meg a rendőrök. A barátnőm adatait bemagolva, azt megadva már majdnem sikerült megúszni az egészet a két rendőr megdorgálásával, de szerencsétlenségemre a harmadik járőr, aki a kocsit járta körbe, visszaért és felismert, hiszen nem egy legénybúcsún és szülinapon táncoltam. Fel is kiáltott, hogy Ivett, de régen láttalak! Megy még a showbiznisz? Na, ott tudtam, hogy lebuktam. Rögtön elő is állítottak" - számolt be a naphire.hu-nak a modell.

"Amit velem kapcsolatosan írnak, az sajnálatosan megtörtént. Meggondolatlanul, a barátnőm jogosítványát elcsenve utaztam haza, Magyarországon épp az előző hónapban vonták be a jogosítványomat, mert összegyűltek a büntetőpontok. Mégis volán mögé ültem" - ismerte be az eljárás kapcsán.