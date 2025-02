Újabb gyerekről beszélt Berki Mazsi

"Volt egy előítélet velem kapcsolatban, aminek inkább negatív volt a visszhangja. A tavalyi évemben azt kaptam, amit kértem. Végre sikerült megmutatnom azt az énemet, aki mindig is voltam, csak talán kevesen látták. A Nyerő Párosban sikerült többet adnom magamból, aztán jött a boksz, ahol sokan talán ki sem nézték belőlem, hogy mire vagyok képes. Büszke vagyok rá, hogy élsportolóként is helytálltam, ami fantasztikus érzés, de nagyon kemény munka volt!” – mondta korábban Berki Mazsi.

Berki Mazsi

Fotó: Instagram / Berki Mazsi

Berki Mazsi mindenképp változtatni szeretne az életvitelén, amiben szerencsére támogatja párja, Kajári Zoltán, aki mindig mellette áll és ezért nagyon hálás neki. Most úgy érzi, ideje, hogy viszonozza Zoltán számára mindazt a támogatást, amit eddig ő kapott, ő pedig szeret gondoskodni róla, ezért jól kiegészítik egymást. Az özvegy elmondása szerint nagyon boldog és elégedett, hiszen a mozaikcsaládjuk is remekül működik, sőt, Zoltán exe, Kitti igazi jó barátja lett, sőt, egyfajta lelki társak.

Berki Mazsi szerint lehet közös gyerek

"Remekül működik a mozaikcsaládunk, Emma mellett Zoli kislánya is sokat van velünk. Mindkettőnknek van már gyereke, ráadásul Emma már hároméves, és egyre könnyebb vele az élet. Néha elgondolkodom rajta,

és beszélünk is róla Zolival, hogy milyen jó lenne egy közös gyerek is,

de aztán eszembe jut, hogy még egyszer elölről kellene kezdeni mindent egy pici babával. Ráadásul az utóbbi években a világban is olyan dolgok történtek, amikre korábban nem is gondolt volna senki, például a covid vagy a háború. Másrészt viszont olyan nagy boldogság egy gyerek! Szóval ezzel is úgy vagyunk, hogy meglátjuk, mit hoz a jövő" – tette hozzá Mazsi, aki úgy érzi, talán még sosem volt ennyire kiegyensúlyozott, mint az elmúlt időszakban" - mondta a Blikknek.