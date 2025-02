Elhagyta felesége a meztelenkedős botrány után Kanye Westet

Lassan két hete történt, hogy óriási botrányt okozott Kanye West és meztelenkedő felesége a február 3-i Grammy-díj-átadón, ahová a sztárpár hivatalos volt az eseményre, ugyanis a rappert jelölték az egyik kategóriában, ám arra senki sem számított, hogy ilyen megbotránkoztató belépővel készülnek az estére.

Bianca Censorit valószínűleg férje kényszerítette a meztelenkedésre

Később kiderült, hogy maga Kanye West volt az, aki arra kérte a feleségét, hogy vetkőzzön le, ugyanis túl unalmasnak találta a díjátadót. A páros állítólag West Vultures 1 című albumának borítóját akarták élőben is megeleveníteni. Sokan ezt felháborítónak tartják, ugyanis úgy vélik a felvételek alapján, hogy Bianca Censorira rákényszerítette akaratát, a nő arcán rémület látszik, neki ez a viselkedés valószínűleg nem volt komfortos. Utólag kiderült, hogy a dress code engedte a művészek önkifejezését a díjátadón, azonban ennyire merész húzásra senki sem számított.

Kanye West azóta sem fogta vissza magát, folyamatosan botrányokat okoz, P. Diddy szabadon bocsátását követeli, akit súlyos szexuális erőszak és emberkereskedelem vádjával tartanak előzetesben. A Ye néven alkotó rappert egy volt kollégája is beperelte nemrég azért, mert származása miatt alázta meg, majd bocsátotta el.

Most kiderült, hogy felesége, Bianca Censori is megelégelte férje botrányait és elhagyta őt, már külön is költözött.

Elege van. A horogkeresztes póló volt az utolsó csepp a pohárban. Megmondta neki, hogy ő nem ilyen, és hogy nem akar ezzel kapcsolatba kerülni. Erre West azt mondja, hogy azt tesz vele, amit akar, és akkor is eladja azokat a pólókat.

Bianca szerint ez rossz fényt vet rá, és nem akar részt venni ebben a cirkuszban” - mondta a Page Sixnek egy bennfentes, aki szerint West nincs kétségbeesve, hiszen úgy gondolja, felesége csak megharagudott, de visszatér majd hozzá.