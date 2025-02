Százezrekért is negyedóra alatt elkelt az összes jegy a Black Sabbath utolsó koncertjére

A Ticketmaster felületén 16 perc alatt fogytak el a jegyek a Black Sabbath utolsó koncertjére, amelyre július 5-én kerül sor Birminghamben. Az esemény népszerűsége talán csak annak fényében meglepő, hogy milyen drágán árulták a jegyeket: a legolcsóbban 197,5 fontért, nagyjából 95 ezer forintért lehetett hozzájutni, de akár 834 fontba, több mint 400 ezer forintba is kerülhetett a belépő.

A Black Sabbath 2006-ban, a Rock and Roll Hall of Fame-be való beiktatásukkor

Az eseményen egyébként nemcsak a Black Sabbath lép fel, az egynapos fesztiválra olyan zenekarok is csatlakoznak hozzájuk, mint a Metallica, a Slayer, a Lamb of God, a Mastodon, a Pantera, az Anthrax vagy az Alice in Chains.