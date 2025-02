Blake Lively zaklatási pere: mi állhat a háttérben?

A színésznő még 2024 végén jelentette fel kollégáját, akit szexuális zaklatással és rágalmazással vádolt meg. A Velünk véget ér című film színésze és rendezője, Justin Baldoni cáfolta az ellene felhozott vádakat, így visszaperelte Blake Livelyt, annak férjét, Ryan Reynoldst és a New York Timest is, mert szerinte a lap kielégítette a színészházaspár igényeit, amikor publikálta az ellene felhozott, korántsem bizonyított vádakat. Végül Baldoni úgy döntött, hogy az újság ellen ejti a vádakat, inkább Lively és Reynolds ellen egészítette ki a keresetét. Ezidáig zajlott a nyilvános sárdobálás a színésztársak között, hol egyikük, hol a másikuk próbálta a nyilvánosságot meggyőzni az igazáról, azonban időközben a bírósági per is kezdetét vette. A korábbi viselkedésük miatt viszont hatalmas figyelem irányul a botrányos ügyre.

Blake Lively és Justin Baldoni a Velünk véget ér című filmben

Fotó: Sony Pictures / Sony Pictures

Blake Lively és Justin Baldoni botrányának kezdete

Először Blake Lively fordult a bírósághoz tavaly decemberben, miután azt állította, rémálommá vált számára a Velünk véget ér forgatása, és a közös munka Justin Baldonival. A színésznő állítása szerint a kollégája folyamatosan zaklatta őt és sértegette, összehangolt manipulációs kampány során rombolta a jó hírnevét.

Lively elmondásai szerint az zavarta, hogy Baldoni és a stábtagok meztelen fotókat mutogattak neki, vagy épp a nemi szervükről, illetve szexuális hódításaikról beszéltek, miközben a filmben is több szexjelenetet követeltek volna tőle, mint amennyit ő a forgatókönyv alapján előzetesen elfogadott. Időközben kiderült, hogy a színésznőnek előzetes követelései voltak a forgatás idejére a kollégáival szemben, hogy azok mit tehetnek és mit nem az ő jelenlétében. A fentieket kifejezetten kikötötte, hogy nem tehetik meg, továbbá azt is, hogy Baldoni improvizálásból nem közeledhet felé a forgatás ideje alatt.

Kissé zavaros a nyilvánosságnak, mi történhetett valójában Blake Lively és Justin Baldoni között valójában

Fotó: Getty Images

A színésznő azt állítja, hogy az inzutáláson túl még sértegették is őt a forgatáson, Justin Baldoni a testsúlyára is tett megjegyzéseket, és nyomást helyezett rá, amikor azt forszírozta, hogy le kéne fogynia. A színésznő négygyerekes anyaként nagyon zokon vette, ugyanis most próbálja újraépíteni a karrierjét, miután visszatért legkisebb gyereke születése óta.