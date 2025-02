Blake Lively és Ryan Reynolds ellen újabb dokumentumot osztott meg Justin Baldoni

Ahogyan arról korábban az Origo beszámolt, Blake Lively beperelte kollégáját, ugyanis szerinte a férfi szexuálisan zaklatta őt és megpróbálta befeketíteni a hírnevét. Justin Baldoni azonban másképp látja a helyzetet. 250 millió dollárra perelte a The New York Timest, ugyanis azt gondolja, hogy az újság együttműködött a színésznővel és együtt rombolták le a hírnevét. Kiemelte, hogy A pletykafészek sztárjának férje többször is agresszív magatartást tanúsított vele szemben, valamint szerinte Ryan Reynolds volt az, aki meggyőzte az ügynökét, hogy a továbbiakban megszüntesse vele a kapcsolatot és a közös munkát.

Blake Lively és Justin Baldoni a Velünk véget ér című filmben

Fotó: Sony Pictures / Sony Pictures

Justin Baldoni ügyvédje, Bryan Freedman nemrég pár dokumentummal kiegészítette a per anyagát, melyben egy elemzés is szerepel, ahol jól látható, hogy a The New York mikor és hogyan kezdett el dolgozni a színésznő és a rendező ügyén - írja a Deadline.

Ezen kívül Baldoni egy korábbi üzenetet is nyilvánosságra hozott, melyet még Blake Lively férje, Ryan Reynolds írt neki.

Izgatott vagyok, hogy együtt dolgoztok. Izgalommal tölt el, hogy Blake széttöri a kreatív malacperselyét egy annyira dinamikus emberrel, mint te... Imádlak, Justin

- olvasható egy 2023-as üzenet.

Blake Lively és Ryan Reynolds egyébként egy friss jelentés szerint szeretné, ha a perükben hírzárlatot rendelnének elő, ugyanis már több olyan dokumentum is kiszivárgott, ami befolyásolhatja az esküdtek ítéletét. Valamint kérvényezték, hogy az ügyben illetékes bíró utasítsa el Baldoni keresetét.