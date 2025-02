Blake Lively egyre rosszabbul van a botránya óta

Úgy látszik, hogy a színésznő már-már egyre követhetetlenebb pere újabb fordulatot vett. Blake Lively ugyanis egy módosító panaszt nyújtott be a bíróság felé, melyben azt taglalja, hogy a családját mennyire megviselik a történtek.

Blake Lively és Justin Baldoni

Fotó: Getty Images

Kiderült, hogy a színésznő férje, Ryan Reynolds egészségügyi állapota jelenleg nem a legjobb, ugyanis rettentő feszült, stresszes és egyre kevesebbet alszik felesége botránya miatt. Az ügyet még a négy gyerekük is megsínylik, ugyanis a Lively által benyújtott dokumentumokban az áll, hogy traumatizálták őket a történtek, így mentálisan és fizikailag sincsenek jól. A pletykafészek sztárját több kritika is ért a Justin Baldinival való pere miatt, elhatárolódtak a színésznőtől, kikövették őt az Instagramon és negatív jelzőkkel illették őt. A színésznő ma már állítólag az utcára is fél egyedül kimenni, egyfolytában szorong és több nyilvános eseményt is visszamondott. A panasz szerint fájdalmas fizikai tüneteket is tapasztalt az elmúlt időszakban saját magán - számolt be róla a Page Six.

Mi történt Blake Lively és Justin Baldoni között?

Mint ismert, Blake Lively beperelte kollégáját, Justin Baldonit, ugyanis elmondása alapján a férfi szexuálisan zaklatta őt és megpróbálta befeketíteni a hírnevét. A színésznő és a színész-rendező között a Velünk véget ér című film forgatása között mérgesedett el a viszony. Baldoni nevetségesnek tartja Lively ellene felhozott vádjait, legutóbb 400 millió dollárt, azaz valamivel több mint 160 milliárd forintot követelt a Blake Livelytól és Ryan Reynoldstól, akiket zsarolással, rágalmazással és a magánélet megsértésével vádol. Az ügyükben több hangfelvétel és videó is nyilvánosságra került

Blake Lively és Justin Baldoni perére 2026. március 9-én kerül majd sor.