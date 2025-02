Hírt adott az állapotáról Bodrogi Gyula

Bodrogi Gyula decemberben szenvedett balesetet, a csontja is eltört, miután elesett. A 90 éves színész arról már korábban beszámolt, hogy egyelőre csak járókerettel tud járni, most viszont részletesebben is beszélt az állapotáról.

Bodrogi Gyula

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

"Teljes mértékben gyógyulásra fogtam magam, és egy cseppet sem szeretném, ha a balesetem következménye valami végleges lenne.

Nyugodtan mondhatom, hogy javulófélben vagyok.

Hamarosan elérem majd a vágyott szintet, és ezt nem csak én vélem így, de az orvosaim szerint is megvan erre minden esélyem. Mindent el is követek a gyógyulásom érdekében, ahogy ezt teszi a gyógytornász is, aki rengeteget segít nekem. Persze az igaz, hogy a folyamat lassabb, mint ha egy fiatalember lennék, de türelmem, az van, ahogyan elszántságom is" – mondta a Borsnak.

"A helyzet az, hogy járókerettel már tudok közlekedni a lakásban. Hamarosan jöhet a bot, aztán pedig huss, vissza a régi kerékvágásba. Addig is rengeteget olvasok, hiszen van mit behoznom ezen a téren, és persze átnézem a dolgaimat, vagyis készülök a visszatérésre. Mert hogy nem búcsúztam el a színpadtól, és eszemben sincs ilyesmit tenni!" – tette még hozzá, amivel a visszavonulásáról szóló álhírre is reagált.