Boráros Gábor már össze is költözött az új párjával

Hiába kezdték újra sokszor, hiába próbálták meg együtt folytatni a kislányuk érdekében, Jákli Mónika és Boráros Gábor hónapokkal ezelőtt végleg szakítottak. Az MMA-harcos és a volt párja is új fejezetet kezdett az életében: Moncsi nyolc hónapja ismét szerelmes, és Boráros Gábor is egy másik nővel tervezgeti a jövőjét.

„Nyolc hónapja ismerkedtünk össze, és azóta egyre szebb a világ” – mondta, és arra is kitért, hogy az Instagramon ismerkedtek meg egymással:

Ő bejelölt, én pedig visszajelöltem, aztán én voltam a kezdeményező. Felvettem vele a kapcsolatot, írtam neki, elhívtam vacsorázni. Ez volt az első találkozásunk

– mesélte a sportoló, aki jelenleg Magyarország és Szlovákia között ingázik a lánya miatt, de igyekszik a kedvesével is sok időt tölteni.

„Nagyon sok szempontból jó hatással van rám, mert kihozza belőlem azt a jót, amit már régóta nem hozott ki belőlem senki, és így jobban oda tudok figyelni magamra is, a céljaimra, a sportra és a lányomra is” – mondta Gábor. A jövőt is együtt tervezik, sőt, már össze is költöztek, közös lakásuk van, amit együtt szépítgetnek.