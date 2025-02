Bradley Cooper ingyen szendviccsel lepte meg Gyenesei Leilát - videó

"Amerikában bármi megtörténhet. Kaptunk egy ingyen tépett húsos amerikai szendvicset, és nézzétek meg, hogy ki készítette!" – vezette fel az Instagram-videóját Gyenesei Leila, majd meg is mutatta, hogy a szendvicset a tizenkétszeres Oscar-jelölt Bradley Coopertől kapta.

Hasonló véletlen találkozást elképzelni is nehéz, de megvan rá a magyarázat, hisz Bradley Cooper a Philadelphia Eagles rajongójaként a Super Bowl idejére települt ki egy büfékocsiba New Orleansban, egyébként a Chef Dannyvel közös éttermét, a Danny and Coop's Cheesesteakset népszerűsítette.

Gyenesei Leila eközben szintén a Super Bowl miatt tartózkodik épp New Orleansban, korábbi olimpikonként az Arena4-nek tudósít az amerikaifoci-liga döntőjéről.