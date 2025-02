Bruce Willis lánya vallott édesapja állapotáról

Bruce Willis lánya, Rumer Willis a Loose Women című podcast műsorban beszélt édesapja állapotáról, aki a hírek szerint egyre jobban van.

Bruce Willis

Fotó: Northfoto

"Remekül van. Leginkább a kaliforniai tüzek foglalkoztatják őt, ami érthető is, hiszen itt élünk.

Apa mindenképp meg akar arról győződni arról, hogy minden rendben van.

A családban mi mindannyian nagyon közel állunk egymáshoz, úgy gondolom, az, ahogy összefogunk egymásért, egymással, csodálatos. Mi tényleg egy egység vagyunk" - osztotta meg Rumer Willis.

Habár Bruce Willis és első felesége, Demi Moore még évekkel ezelőtt elváltak, megmaradt közöttük a jó viszony, barátok lettek, amit a gyerekeik is értékelnek.

Amiért a leghálásabb vagyok, az az, hogy amikor elváltak, biztonságot, egy jó környezetet teremtette nekünk.

A nővéreim és én voltunk az elsők, soha nem éreztem úgy, hogy választanom kellene kettejük között, soha nem játszottak egymás ellen. Egy család voltunk, és még mindig most is egy család vagyunk, bármi is történt" - idézte őt a People.

Ahogyan arról korábban is beszámolt az Origo, a színésznél még 2022-ben diagnosztizáltak afáziát, ezért bejelentette, hogy visszavonul a színészettől. Ez a betegség ugyanis gyógyíthatatlan, az érintettek beszédközpontja pedig sérül. 2023 februárjában frontotemporális demenciát állapítottak meg nála, ami tovább súlyosbította Bruce Willis állapotát. A színész a betegsége óta elvonultan él a családjával, akik rendszeresen osztanak meg Willisről fotókat a közösségi oldalakon.