Hollywoodban épít karriert a TV2 fiatal műsorvezetője

Budavári Fülöp korábban a Sztárban sztár és a Ninja Warrior riportereként vált ismertté, majd feltűnt a Farm VIP-ben is, akkor játékosként mérette meg magát. Majd úgy döntött, elhagyja az országot és Los Angelesbe költözött azért, hogy építse a színészi karrierjét. Elinte azt mondta, hogy ott is műsorvezető szeretne lenni, de ezidáig inkább modellkedéssel és nyelvtanulással foglalkozott. Most elárulta, hogy valójában a színészi karrierjét építi a tengeren túlon, már több fontos mérföldkőhöz is elérkezett az elmúlt időszakban, hiszen egy igen fontos produkcióban is kapott lehetőséget.

Legtöbb esetben még ilyenekben kapok szerepet, vagy már több kisfilmben is szerepeltem. Nyilván ezek azért még belépőszintjei a színészkedésnek, de azért szerintem ezeken keresztül tök jól lehet gyakorolni.

Aztán utána ezekből vezet az út a nagyobb televíziós csatornákra vagy networkökre, mint a Netflix vagy az HBO. Szóval én tökre örülök ezeknek is" - magyarázta Budavári Fülöp, aki egy internetes produkcióban kapott szerepet, amiből egy jelenetet is megmutatott az Instagram-oldalán. Bár elmondása szerint ezek még nem érnek el olyan széles célközönséghez, azonban nagyon jó ugródeszka a következő szintekre.

A TV2 egykori műsorvezetője ezekre leginkább jó gyakorlati lehetőségekként tekint, ezért is jár gyakran meghallgatásokra, legalább heti háromra. Idáig legalább 20 kisebb szerepe volt, viszont ezek nagyon eltérnek a nagyobb produkciók felépítésétől. Számára az elsődleges, hogy megszokja a helyzetet, és az, hogy éles helyzetben is gyakorolja a nyelvet, hiszen számára nem elhanyagolható hátrány, hogy nem az anyanyelvén kell megfelelnie az elvárásoknak.

Minden forgatás egy új élmény meg nyilván mély víz, azért így az angol miatt is.

Most már azért közelebb áll hozzám, de nyilván nem anyanyelvem, és bármennyire is begyakoroltam a nyelvtant, meg beszédtanárhoz jártam, hogy jobban úgy hasson, mintha kaliforniai akcentusom lenne, de az új helyzetekben mindig kicsit zavarba tudok jönni. Mindig minden produkció egy új tapasztalat és gyakorlás, tehát már csak ezért is szeretek járni. Nemcsak maga a projekt vagy pénz miatt, hanem azért is, hogy egyre felkészültebb legyek a következőkre" - mondta Fülöp, aki ettől függetlenül nem szakította meg itthon a szakmai kapcsolatait és nyitott a megkeresésekre.