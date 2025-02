Buffy visszatér: 22 év után Sarah Michelle Gellar újra vámpírvadász lesz

Újra retteghetnek az éjszakai vérszívók, ugyanis visszatér a képernyőre a legnagyobb ellenségük. 22 év után bejelentették, hogy a Buffy, a vámpírok réme újra akcióba lép, méghozzá a sorozat eredeti főszereplőjével, a még mindig kislányosan bájos, 48 éves Sarah Michelle Gellarral. A hírt a Variety erősítette meg, a pilot epizódot már írják, a rendezést pedig egy Oscar-díjas direktor vállalta.

Buffy és Angel a közönség kedvence volt hosszú évekig (Fotó: Northfoto)

Buffy, a vámpírok réme visszatér

A 7 évadot megélt sorozat 1997 és 2003 között szórakoztatta a közönséget. A vígjátéki, romantikus, kaland- és horrorelemeket is vegyítő sorozat Buffy Summers kalandjait mutatta be, aki egy csendes amerikai kisvárosban élő átlag tinilány is lehetne, ha nem lenne slayer vagyis vámpírvadász. A vérszívók folyamatosan körülötte tekeregnek és a szőkeségnek fel kell vennie velük a harcot, sőt később magával a Gonosszal is. A széria példátlan népszerűségnek örvend a kilencvenes évek óta, Magyarországon is hatalmas rajongótábora van, és szerepel a Minden idők 50 legjobb tévéshow-ja listán is.

Az új etap történetéről még keveset tudni, ám annyi kiderült, hogy Buffy, vagyis Sarah Michelle Gellar visszatér a szériában. A színésznő azonban nem főszereplőként, hanem fontos, állandó mellékszereplőként lesz jelen a szériában, ugyanis a két író, Nora Zuckerman és Lila Zuckerman egy új vámpírvadásznak akarják átadni a főszerepet. A pletykák szerint az eredeti stábból többen is visszatérhetek, többek között a Cordeliát alakító Charisma Carpenter és Michelle Trachtenberg vagyis Dawn is jelezte, hogy érdekelné egy újabb vérszívó kaland.

A 48 éves Sarah Michelle Gellar is visszatér az új sorozatban (Fotó: AFP)

A sorozat producere és rendezője A nomádok földje című filmért Oscar-díjjal elismert Chloé Zhao lesz, aki azóta a Marvel egyik levitatottabb filmjét, az Örökkévalókat rendezte. Az első rész írása folyamatban, ha a pilot epizód elnyeri a Hulu tetszését, akkor akár már jövőre láthatjuk Buffy legújabb kalandjait a tévéképernyőn.