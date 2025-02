Bujtor István még egyszer visszatért volna Ötvös Csöpiként

Bujtor István fia a régi nagy színészekről tart estet, exkluzív, régi felvételt is mutat.

Bár a Pogány Madonna apja novellája alapján készült, a hatalmas siker még Bujtor Istvánt is meglepte.

Az egykori Kardos doktorral, Kern Andrással a magánéletben is barátok voltak.

Lett volna még egy Ötvös Csöpi-film, de Bujtor István betegsége és halála miatt ez már nem készült el, pedig a szerződés már megvolt.

„Nem szeretném, ha a családomban előforduló legendák, mint Latinovits Zoltán és édesapám emléke feledésbe merüljön… azt pedig vérlázítónak tartom, hogy sokan már azt sem tudják, hogy ki volt Kállai Ferenc vagy Darvas Iván. Felnő egy generáció, akiknek ők abszolút a múlt, én pedig bízom benne, hogy pár vidámabb történet segítségével tudok ezen változtatni, hátha megnéznek ennek hatására egy-két régi filmet, amelyben ők játszottak” – mondta Bujtor Balázs az Origo megkeresésére.

Bujtor Balázs és Bujtor István

Fotó: Bujtor Balázs

„Persze a családomról is beszélek, Gundel dédapámról, és a Perényi ágról is, ők komolyzenészek – öt Kossuth-díj van a családban, négy embernek. Az előadó esten kicsit énekelek is, filmvetítés is lesz, van egy exkluzív, 1981-es felvételem is. Én hegedűművész vagyok, nem csak a nagy színészekről mesélek, hanem magamról is, például turnén megesett történeteket” – tette hozzá.

Bujtor István és Bujtor Balázs

Fotó: Bujtor Balázs

Mint ismert, Bujtor István az 1981-es Pogány Madonnában játszotta először Ötvös Csöpi karakterét, amely olyan népszerű lett itthon, mint Bud Spencer figurái, például Piedone. „1 millió 200 ezer nézője volt a filmek, ez akkor is irgalmatlanul magas nézőszám volt. Közönségfilmet szeretett volna készíteni édesapám, amely könnyed, és amelyben ott van a Balaton is.

Szerintem a magyar humor miatt más ezek hangulata, mint a Bud Spencerrel készült filmeké.

Apám írta a novellát, amely alapján a forgatókönyv készült, és 21 nap alatt le is forgatták a Pogány Madonnát. A siker amúgy rendkívül meglepő volt” – fogalmazott.

Bujtor Balázs

Fotó: Bujtor Balázs

Mint sokan tudják, a négy mozifilm után a Zsaruvér és csigavér három epizódjával búcsúzott a karakter, de Ötvös Csöpi karaktere még nem akart nyugdíjba vonulni. „Még egy nagy mozira volt terv. Sajnos az utolsó Zsaruvér és csigavér-film 2007-ben forgott, így a mozifilmre nem maradt idő... A televízió még egy negyedik részt biztosan szeretett volna, arról szerződés is volt” – emlékezett Bujtor Balázs.