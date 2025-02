Channing Tatum az egyik legkegyetlenebb predátor, akit valaha láttunk

Zoë Kravitz mindig is egy jelenség volt, és ezzel együtt egy magabiztos színésznő. Első egész estés rendezése, a Vészjelzés igazán figyelemfelkeltő film lett, ha nem is hibátlan, debütálásnak tökéletes. Kravitz filmje nem újítja meg a műfajt, ám izgalmas és csavaros 100 percet kínál a nézőknek, és egy teljesen új Channing Tatumot, akinek meglepően jól áll, ha nem csak a tánctudását, nyolc kockáját vagy a bociszemeit kell használnia egy filmben.

Channing Tatum a Vészjelzés nagy meglepetése: farkas vagy bárány a sármos színész? Fotó: YouTube / https://www.youtube.com/watch?v=aMcmfonGWY4

Vészjelzés: Fordított #metoo film vagy egy nagy blöff az egész?

Ez volt a film első felében az a gondolat, ami folyamatosan motoszkált bennem. Kravitz már-már hitchcocki finomsággal és tempóval építi fel a történetet, hagy némi időt arra, hogy megismerjük a szereplőinket, elidőzzünk rajtuk, miközben krimihez, thrillerhez szokott szemünk furcsaságokat, apró jeleket keres, ami egyáltalán támpontot adna ahhoz, hogy itt mi a fene fog történni. Mert az első 50 percben igazából fogalmunk sincs, hogy ez a film miről fog pontosan szólni. Itt van két wannabe pincérnő, akiből az egyik, Frida már-már perverz vágyat érez, hogy közelebb kerüljön a tech-milliárdos Slater Kinghez, akinek éppen egy szexuális bántalmazási ügy miatt kellett háttérbe vonulnia, az országos tévében meaculpázni minden bűnéért.

Frida még nem tudja, mi vár rá a szigeten kedvenc milliárdosa mellett Fotó: YouTube / https://www.youtube.com/watch?v=aMcmfonGWY4

Valljuk be, Channing Tatum ide vagy oda, manapság egy valamire való nő ezután minimum fenntartásokkal közeledne egy szexuális erőszaktevő irányába, hiába jó a nettója és még dögös is. Frida és barátnője azonban szó nélkül megindul King-el, pár csajjal és néhány haverjával a milliárdos szigetére, ahol buliznak, lemennek alfába és esténként valamilyen hallucinogén anyagot fogyasztanak. Ahogy telnek a napok, Frida egyre több furcsa nyomra lesz figyelmes a testén és a barátnője is eltűnik, akiről azonban a jelenlévő férfiak és nők egyöntetűen állítják, ott se volt a szigeten.

A film innentől kezd izgalmas lenni és kicsit szét is esni, de Kravitz a végéig nagyjából egybe tudja tartani. Annyit tudni kell, hogy a szexuális botrányok miatt a filmet újra kellett vágni az erőszakos jelenetei miatt, továbbá az eredetileg tervezett címét (Pussy Island) is meg kellett változtatni. Egyszerre idézi meg a Gázláng-típusú filmeket, miközben egyre gyanúsabb, hogy a gond nem a főhősnő fejében van, vagy mégis? A brutális pillanatok mellett a film a végére azonban egy igazi feminista slasherbe torkollik, ami igazán látványos finálét, ám felemás érzésű lezárást takar.