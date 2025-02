Videón mutatta meg horrorsérülését az arcon lőtt színésznő

Az Even Stevens és a Kim Possible: Kis tini hős korábbi sztárja, az utóbbi sorozatért Daytime Emmy-díjra is jelölt Christy Carlson Romano az Instagram-oldalán osztotta meg, hogy agyaggalamb-lövészet közben meglőtték.

Mint írta, a lövészetet a férjének szánta születésnapi ajándékként, az események azonban hamar szerencsétlenül alakultak, volt ugyanis ott egy másik társaság, akik rossz irányba lőttek. A színésznőt öt helyen találták el, az egyik lövedék alig egy centire kerülte el a szemét – egy szilánk ráadásul a szeme mögé szorult, műtéti úton kockázatos lenne eltávolítani.

"Mindazok után, ami történt, csak arra tudok gondolni, hogy mennyire hálás vagyok, hogy életben vagyok. Nagyon szeretem a lányaimat, a férjemet, a családomat és a barátaimat. Láttam az életemet leperegni a szemem előtt, ezért azt mondom nektek, öleljétek meg a körülöttetek lévő embereket, amikor csak tudjátok. Az élet egy pillanat alatt megváltozhat" – írta a posztja végén.