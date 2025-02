A S.E.R.E.G. sztárja zavarba jön a nőktől

A TV2 műsorán tavaly ősszel mutatták be a S.E.R.E.G. című sorozatot, amelyben Csórics Balázs alakította a főszereplő Győrbíró Zsolt alezredest. A 40 éves színész már korábban is több sorozatban, többek között a Hactionben is szerepelt, de Az Árpádok felemelkedése és a Valami madarak című filmben is láthattuk. Emellett színházban is játszik, a Madáchban mindjárt két darabban is, a Jézus Krisztus Szupersztárban Kajafás főpapot alakítja.

Csórics Balázs az egyik főszereplő.

Fotó: TV2/Megafilm

Csórics Balázs számára a sereg szó rengeteget változott számára az elmúlt fél évben: ma elsősorban a csapatot jelenti, a stábot, amellyel a sorozatot készítették: a színészeket és azt a száz embert, akivel 77 napon keresztül meneteltek végig hóban, fagyban, jégben, sárban, napsütésben, amíg forogtak a kamerák. A sorozat hihetetlenül népszerű volt, így nem véletlen, hogy egyre több rajongó ostromolja a mai napig a magyar színészt. Akadnak olyanok, akik csak elismerésüket szeretnék kifejezni, míg mások akár randizni akarnak vagy egyéb konkrét szándékkal írnak a S.E.R.E.G. sztárjának.

"Tisztelettel bánnak velem a hölgyek, próbálok minden megkeresésre válaszolni, illetve a személyes találkozáskor néhány szót váltani mindenkivel. Rengetegen köszönetet mondanak a versekért, adódnak érdekes helyzetek is, amikor én jövök zavarba…

Azt is sok esetben érzem, amikor többet szeretne a hölgy, esetleg vacsorára hív vagy szeretne jobban megismerni; ilyenkor is válaszolok, udvariasan, soha senkivel nem vagyok sértő, sőt!

- mesélte a hot! magazinnak.

Csórics Balázs és felesége, Adrienn még 2022-ben házasodtak össze, azonban nem sokkal az esküvőjük után úgy döntöttek, hogy elválnak. Azóta keveset tudni a színész magánéletéről, most is csak annyit árult el, hogy az élet minden területén pozitív változásokat él meg és egy erőteljes szintlépés jellemzi a mindennapjait.