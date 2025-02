Súlyos beteg a TV2 műsorvezetője

Láz, takony, fáj még a hajam is, napi négy szett ruhát izzadok össze - írta Csuti, akit a Nyerő párosban, a Dancing with the Starsban és Sztárok a reptéren című műsorban is láthattak a nézők.

Szabó András Csuti, Kulcsár Edina volt férje elég rossz állapotban van. "Egy hónap alatt, hogy lehet kétszer betegnek lenni? Szerda este lettem rosszul, azóta fekszem, láz, takony, egyebek és fáj még a hajam is. Napi négy szett ruhát izzadok össze, tesztet is csináltam: se Covid, se influenza. De az tuti, hogy maszkban fogok járni az utcán, edzőteremben kezet fertőtleníteni minden gyakorlat után. És az összes kib.sztott vitamint kidobom, ami itthon van, és másik gyártótól fogom beszerezni őket. Vigyázzatok magatokra, állítólag március végéig ez lesz!" - írta közösségi oldalán. Sudár Bianka és Csuti két éve vannak együtt

Fotó: Instagram Tavaly sem kezdődött jól az év a tévés műsorvezetőnek, akkor kirabolták hozzá. Az üzletembernek az egyik budapesti plázában van egy kis üzlete, ahova zárás után betörtek és pénzt vittek el a kasszából. Az esetről az Instagramon számolt be, és egy képet is feltöltött a tolvajról. "Volt egy vendégünk zárás után, csak ő nem pénzt hozott, hanem vitt. 600 kamera van a plázában, ember" - írta akkor.

