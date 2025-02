Dokumentumfilm készül Curtis életéről

A hazai zenei élet egyik legsikeresebb rapperréről volt idő, mikor csak a botrányairól, drogügyeiről lehetett hallani, azonban pár éve teljesen megváltozott. Megkérte barátnője, Barnai Judit kezét, koncertezik, nemrég pedig a köztévében is feltűnt. Curtis azonban nem nyugszik és most újabb projektbe fogott bele, ugyanis dokumentumfilm készül az életéről.

Fotó: Instagram.com/curtis4ker/

Az alkotást Jimy J Hollywood rendezi, aki megosztotta, hogy a készülő filmet nem most, hanem már öt évvel ezelőtt elkezdték forgatni. Curtis élete igencsak színes és kicsit sem unalmas, így a nézők számtalan izgalmas pillanatoknak lehetnek majd a szemtanúi. Természetesen drámából nem lesz hiány, így a függőség utáni felépülés, valamint a karrierépítés is nagy hangsúlyt kap majd a dokumentumfilmben. Ezenkívül édesapja elvesztéséről és gyerekkoráról is láthatunk majd érzelmes pillanatokat.

Én nagyon örülnék ha egy happy end lenne a vége, és egy Curtis Aréna koncerttel vagy egy Budapest Parkos bulival zárulna a film

- fogalmazott a Borsnak Curtis.