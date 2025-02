Dancing with the Stars: ez a sztár lehet az új évad egyik versenyzője

Két hónappal ezelőtt ért véget a Dancing with the Stars ötödik szériája, amit WhisperTon és Tóth Katica nyertek. A műsor idén is folytatódik, a nézők pedig azt találgatják, hogy mely sztárok lesznek azok, akik tánccipőt ragadnak és versenybe szállnak a trófeáért.

A Dancing with the Stars 2024-es győztesei: WhisperTon és Tóth Katica

Fotó: TV2 / TV2

Nemrég Kamarás Norbert egykori párja, Kármán Odett egy igencsak sokat sejtető videót osztott meg a közösségi oldalán, ahol nem mással, mint a műsor egyik profi táncosával, Hegyes Bercivel táncol.

Első óra, nagyon koncentrálok, de imádtam! Kiskoromban 10 évig táncoltam, de már 15 éve nem. Azóta is minden nap gondoltam rá, nagyon hiányzott.

Bele kell még rázódnom! Régi hobbim újra hobbim

- írta az Instagram posztban.

A dolog azért is különös, ugyanis az ötödik évadban párja, Kamarás Norbert is bizonyított a táncparketten Sebesi Daniellával. A férfi azonban elsőként búcsúzott, erről pedig az Origónak mesélt, ugyanis nem érezte jogosnak a kiesését. Így nem kizárt, hogy az új évadban exe, Kármán Odett bizonyít majd, aki mint írta, nemcsak szeret, de tud is táncolni.

A hírt a TV2 még nem erősítette meg.

Kamarás Norbert és Kármán Odett az Éjjel-Nappal Budapest című sorozatban ismerkedtek meg, a barátságból pedig idővel szerelem lett. December elején jelentették be, hogy több év után szakítottak, ami sokakat meglepett.