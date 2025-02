Húszéves lett Demcsák Zsuzsa fia - kép

A hamarosan induló Farm VIP műsorvezetője hatalmas mérföldkőhöz érkezett a magánéletében, hiszen fia a huszadik születésnapját ünnepelte az elmúlt napokban. A büszke édesanya meg is mutatta a ritkán látott Benedeket a közösségi oldalán, ahol minden jót kívánt fiának.

20 éves lett. Felnőtt férfi, rengeteg erénnyel, még több lehetőséggel, számtalan csodával, ami még rá vár és amiért meg is dolgozik, mert azt nagyon tud.

Tanulni és dolgozni, miközben figyel, kedves, jólelkű és okos, mint a nap. Isten éltessen, drága, egyetlen fiam!" - írta Demcsák Zsuzsa közös fotójuk mellé, ami a linkre kattintva tekinthető meg.

Demcsák Zsuzsának egy lánya is van, Tamara, akiről szintén keveset lehet tudni, gyerekei első házasságából születtek, mely 2017-ben ért véget hivatalosan is. Később hozzáment indiai származású férjéhez, Krishan Dangwalhoz, akit az akkori Ázsia Expressz forgatása alatt ismert meg, végül tőle is elvált 2022-ben. Azonban most sem szomorkodott sokáig, hamar rátalált a szerelem, amit egy gyönyörű eljegyzési gyűrűvel tudatott a közösségi oldalán, azonban azóta sem árulta el, ki a titokzatos férfi az életében, aki nagyon hamar eljegyezte őt, majd hamar össze is házasodtak.