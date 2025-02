Közülük kerülhet ki az új Doktor Szöszi: ki lesz az új Elle Woods?

A 2000-es évek első felének egyik legmeghatározóbb vígjáték-franchise-jának feltámasztása már lassan egy éve nem titok. Az eddig egy folytatást, egy musicalt, valamint egy spin-offot is megélt Doktor Szöszi hamarosan egy előzménysorozat formájában tér vissza, ami a főszereplő, Elle Woods gimnazista éveit mutatja be a rajongókat. Az Elle címre keresztelt széria sztoriját Josh Schwartz és Stephanie Savage írták, így nyugodt szívvel állíthatjuk, a projekt jó kezekben van, hiszen ehhez az alkotópároshoz köthető a Gossip Girl – A pletykafészek című sikersorozat is. A legnehezebb feladat azonban minden bizonnyal a készítők számára, az a játékával az eredeti filmeket ikonikus státuszba emelő Reese Witherspoon fiatal énjének megtalálása. A castingot még tavaly szeptemberben meghirdették, az alkotók 18 év feletti hölgyek jelentkezését várták, és bár előreláthatólag idén márciusban már kezdődik is a forgatás, a sorozat központi karakterének megformálója továbbra sincs meg.

Az új Doktor Szöszi szereposztása már majdnem kész, már csak ketten maradtak versenyben Elle szerepéért

Ki lesz az új Doktor Szöszi?

A Deadline úgy értesült, hogy Elle Woods szerepére már csak ketten maradtak versenyben, a döntéshozóknak közülük kell választani, méghozzá minél hamarabb. Az egyikőjük a Démonok között 2. megszállott kislányát egykor alakító Madison Wolfe, aki később A törvény nevében című krimiszériában is feltűnt. A másik fiatal Doktor Szöszi-aspiráns pedig az a Lexi Minetree, akit eddig csak a független filmek és a Különleges ügyosztály című sorozat kedvelői ismerhettek. Bárki is kerül ki győztesként, a karaktert először megformáló Reese Witherspoon biztosan elégedett lesz. Az Oscar-díjas színésznő ugyanis nemrég Jimmy Fallon műsorában járt, ahol az általa producerként dédelgetett projekt castingjáról, és az ott látott alakításokról mesélt:

Egyszerűen imádom mindegyikőjüket, nagyon jó munkát végeztek

- számolt be elégedetten a műsor házigazdájának a szőke ciklon.

Ahogy azt korábban is írtuk, a forgatási munkálatok márciusban kezdődnek, és júliusig fognak tartani. A kész műsor pedig előreláthatólag valamikor 2025 év végén, vagy 2026 elején fog megjelenni az Amazon Prime kínálatában.