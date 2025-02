Szívszorító fotó: így emlékszik meg nemrég elhunyt apjáról Dudás Miki

Dudás Miki édesapját, Dudás Istvánt augusztus végén bokszolók verték félholtra. A férfi az esetet követően ezidáig kómában feküdt, de hiába küzdöttek az életéért. Az 56 éves férfi még egy nyolcórás koponyaműtéten is átesett, mely közben egy műkoponyát ültettek be az érintett területre, de már ez sem segített rajta, lélegeztetőgépen volt, egyre romlott az állapota. Családja minden nap bejárt hozzá, imádkoztak érte, azonban már egy ideje készültek a legrosszabbra. Végül Dudás István február 2-án, vasárnap halt meg.

Fel voltunk erre készülve sajnos, mégsem tudja felfogni még az ember, mi történt. Tegnap hívtak bennünket, hogy menjünk be elköszönni.

Tegnap már csak 35 kiló volt... Délelőtt 10 óra körül jött a hír. Ürességet érzek..." - mondta akkor fia, Dudás Miki megtörten.

Bár a családja sejtette, hogy nem lesz jobban a családfő, hiszen már majdnem fél éve kómában feküdt, mégsem tudják feldolgozni, hogy már nincs többé. Az egykori olimpikon azt is elárulta, hogy a temetést is leszervezték már, apósa mellett helyezik majd örök nyugalomra, és azt is elmondta, hogy végrendelet nincs, ugyanis édesapja 55 évesen nem készült a halálra.

Dudás és családja már csak abban reménykedik, hogy hamarosan felelősségre vonják az édesapját bántalmazó férfiakat, akik súlyosabb büntetésre számíthatnak, hiszen most már gyilkosság a vád.

Azonban a gyászoló családnak ez sem hozhat megnyugvást, hiszen Dudás István már nem tér vissza, belehalt súlyos sérüléseibe. Dudás Miki most egy szívszorító fotót osztott meg a közösségi oldalán egy korlátozott ideig elérhető bejegyzésben, melyen egy kis szentély látható, mellyel édesapjának állított emléket.