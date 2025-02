Újra összeállt az Egy rém rendes család két sztárja - fotó

A Fox hihetetlenül sikeres sorozata az USA-ban 1987 és 1997 között volt adásban, a négyfős család tagjai világsztárok lettek, a szériát itthon is folyamatosan ismétlik különféle tévécsatornák. Al Budy (Ed O'Neill) volt benne az egykor szebb napokat látott, cinikus családfő, aki cipőket árult, Peggy (Katey Sagal) a külsejére igényes, amúgy lusta és nagyszájú feleség volt a sorozatban. A gyerekeknél Bud (David Faustino) volt az okos, Kelly (Christina Applegate) pedig a butácska fruska. Most összeállt a sorozatbeli anya és lánya, ennyit változtak 1998 óta:

Christina Applegate és Katey Sagal, Egy rém rendes család

Mint ismert, az Egy rém rendes család című sorozatok sztárjáról 2008-ban derült ki, hogy korai stádiumban lévő mellrákja van. Christina Applegate családjában több mellrákos eset is előfordult, többek között az édesanyjánál is kialakult a daganat, ezért Applegate rendszeresen részt vesz mammográfiás vizsgálatokon. A rákot ugyan sikeresen legyőzte, 2021-ben jelentette be, hogy szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála, mely egy súlyos idegrendszert támadó, autoimmun betegség. A sztár, aki - 2022-ben a hollywoodi Hírességek sétányán csillagot kapott -, betegsége miatt visszavonult, jelenleg pedig csak bottal képes közlekedni.

Sagal 2002 és 2005 között a Pimaszokban szerepelt, később a Jogi játszmákban, az Eli Stone-ban és még egy pár sorozatban tűnt fel. A Lost négy részében is láthatta a tévéző, de nagyobb dobása volt a Sons of Anarchy, magyar címén Kemény motorosok, ahol a volt főnök özvegyét, az új vezér nőjét, majd a legújabb bandafőnök anyját alakította 2008 és 2014 között. Mostanában olyan sorozatokban szerepelt, mint a Halott vagy, a Hazudj!, a Grand Hotel Miami, a Szégyentelenek, de szinkronhangként is kap munkát: a Futuramában 144 részben hallható.