Éjjeli ügynök: minden, amit eddig tudunk a harmadik évadról

2023-ban került bemutatásra a Matthew Quirk azonos című regénye alapján készült Éjjeli ügynök első évadja. A széria hűen vitte tovább a 24 vagy épp a Jack Ryan című akciósorozatok hangulatát, nem is volt akkora meglepetés, hogy hamar a Netflix történetének egyik legnépszerűbb sorozatává nőtte ki magát. Az első évad jelenleg a hetedik legnézettebb angol nyelvű műsorszámnak mondhatja magát a 98 milliós összmegtekintésével. A sorozat második fejezete pedig idén januárban jelent meg, ráadásul ezúttal már az alapművet elhagyva, saját sztorival jelentkeztek az alkotók. A Gabriel Basso által alakított FBI ügynök, Peter Sutherland ezúttal is egy nemzetközi konfliktus kellős közepén találja magát, és minden követ képes megmozgatni azért, hogy megmentse a világot egy vegyi fegyver okozta katasztrófától, miközben a háttérben megbújó rosszfiúk kilétét is igyekszik felfedni. Ám a történet tudatosan nem lett végleg lezárva, hiszen a Netflix érezte, a nézők majd még többet akarnak Sutherland ügynök kalandjaiból, és már 2024 végén berendelte a harmadik felvonást, melyet már javában forgatnak.

Az Éjjeli ügynök 2. évadja jelenleg a legnépszerűbb műsor a Netflixen (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mit tartogat az Éjjeli ügynök 3?

A történet minden bizonnyal ott folytatódik, ahol a készítők nyitva hagyták az ajtót a folytatás számára a második évad lezárása során. A továbbra is saját kútfőből írt sztori egyik fő helyszíne nagy eséllyel Isztambul, hiszen a forgatás (jelenleg is) ott zajlik, de a stábra még vár néhány New York-i jelenet rögzítése is. A cselekmény részletei ugyan eddig még ismeretlenek, de a show középpontjában, kevésbé meglepő módon továbbra is Peter Sutherland (Gabriel Basso) áll majd, és látványos akciójelenetekből, pattanásig feszülő pillanatokból, aktuálpolitikai kikacsintásokból, valamint egymásban bízni képtelen karakterekből biztosan nem fogunk hiányt szenvedni. Tekintve, hogy az első két fejezet egyaránt egy naptári év elején debütált, nem nagy merészség azt feltételezni, hogy az Éjjeli ügynök 3. már 2026 elején megérkezhet a Netflix kínálatába. Méghozzá új arcokkal, ugyanis a visszatérő színészek (Luciane Buchanan, Fula Evans-Akingbola, Genesis Rodriguez) mellett feltűnik majd a Doktor House című kórházsorozatból megismert Jennifer Morrison, a True Blood sztárja, Stephen Moyer, valamint a Vészhelyzetben is megforduló David Lyons.