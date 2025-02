Eljegyezhették A Kísértés szereplőjét

Berki Dorinát A Kísértés, korábban a Power of Love című műsorban ismerhették meg a tévénézők. A fiatal lány akkor a barátjával, Noellel jelentkezett a műsorba, azonban párkapcsolatuk nem élte túl a próbát, sőt durván megalázta őt, amikor mindenki előtt megcsalta Natival. Dorina sem kesergett ott sokáig, a műsor egyik kísértőjével, Zotyával távozott a szigetről, azonban pár hónap után ők is szakítottak.

Most úgy tűnik, hogy mégis rátalált a boldogság új párja mellett. Lapunknak tavaly novemberben árulta el, hogy már fél éve egy párt alkotnak Tamás nevű barátjával, akivel azóta is töretlen a szerelmük.

Az új párkapcsolatomról azt lehet tudni, hogy nagyon jól megvagyunk, köszönjük szépen. Már lassan fél éve vagyunk együtt... Mi már jó ideje egy párt alkotunk, és nagyon jól megvagyunk

- mondta akkor a reality szereplő.

Most úgy tűnik, hogy egyre komolyabb lehet a kapcsolat, mert Dorina egy hatalmas, köves gyűrűvel az ujján jelentkezett be Instagram-történetben, amiről többen is úgy gondolták, hogy talán jegygyűrű lehet.

"Szerintem ez túl korai lenne, tekintve, hogy egy év alatt három pasija is volt. Meg az sem biztos, hogy ez az ő gyűrűje, láttam, hogy most megint körmözik..." - idézi a Bors egy kommentelő véleményét, akinek kétségei támadtak az eljegyzést illetően, Dorina viszont még nem erősítette meg a híreszteléseket, viszont úgy tűnik, tényleg boldog új párja oldalán.