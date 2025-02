Előkerült Molnár Gusztáv

Úgy tűnik, ismét visszaesett Molnár Gusztáv, hiába töltött benn 265 napot a szigorú elvonón pár évvel ezelőtt. Azóta nem az első eset, hogy az utcán fotózzák illuminált állapotban, ezúttal sem történt másképp. Most egy zárt Facebook-csoportban terjedtek róla kompromittáló felvételek, ahogy az utcán végezte a dolgát. Volt felesége, gyereke anyja ezért is fordult kéréssel az ottani felhasználókhoz, könyörgött, hogy töröljék a képet, mert kisfiukra nagyon rossz hatással vannak apja botrányai.

Molnár Gusztáv korábban közel egy évet töltött rehabilitáción, most újra visszaesett, de ő tagadja

Molnár Gusztávért rettenetesen aggódnak barátai a mostani viselkedése után, egyre rosszabbnak találják a helyzetét, főleg, miután a kórházban is megtalálta annak a módját, hogy alkoholt igyon, majd ittasan megszökjön az intézményből. Eddig csak ismerősei reagáltak a róla szóló hírekre, most azonban a függőségével küszködő színész is megszólalt arról, hogyan kerülhetett ilyen méltatlan helyzetbe, ő nem az itallal magyarázta azt.

Sajnos bekaptam egy hányós-hasmenéses vírust, ami nagyon legyengített. Abban a pillanatban két választásom volt, vagy a ruhámba megy a dolog vagy az utcán könnyítek magamon. Én az utóbbit választottam. Az elmúlt napokban megjelent cikkek mind kacsák.

- magyarázta Molnár Gusztáv, hogyan készülhetett róla a fent említett felvétel, majd azt is megcáfolta, hogy jelenleg a zárt osztályon kezelik.

Ebből annyi az igaz, hogy valóban kórházban vagyok, a vírus ugyanis annyira legyengítette a szervezetemet, hogy orvosi felügyeletre és infúzióra volt szükségem, mert fennállt a kiszáradás veszélye.

- mondta a színész a Blikknek, és hozzátette, hogy pár napon belül már haza is engedik, de saját felelősségre akármikor távozhatna.

Molnár Gusztáv azokat a híreket is cáfolta, hogy ittasan megszökött volna a kórházból, és arra is adott magyarázatot, miért kerestették őt a rendőrséggel. A színész szerint vele bármi rossz történik, rögtön mindenki a legrosszabbat feltételezi róla, de beletörődött, hogy neki ezzel már együtt kell élnie.