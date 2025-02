Eltűnt a kórházból Molnár Gusztáv

Egyre aggasztóbb Molnár Gusztáv állapota, mióta kiderült, hogy kórházba került, mert újra alkoholhoz nyúlt. A színész korábban majdnem egy évet töltött az elvonón az alkoholproblémái miatt. 2022-ben saját maga vallotta be, hogy majdnem belehalt az ivásba, ezért is vonult be a szigorú rehabilitációs központba, ahol 265 napot töltött, ez idő alatt rengeteget fogyott, teljesen megváltozva jött ki az intézményből, sajnos azóta többször is visszesett, azonban most a legrosszabb az állapota. Nem az első eset, hogy az utcán fotózzák illuminált állapotban, ezúttal sem történt másképp. Most egy zárt Facebook-csoportban terjedtek róla kompromittáló felvételek, ahogy az utcán végezte a dolgát. Volt felesége, gyereke anyja ezért is fordult kéréssel az ottani felhasználókhoz, könyörgött, hogy töröljék a képet, mert kisfiukra nagyon rossz hatással vannak apja botrányai.

Molnár Gusztáv megszökött a kórházból

Fotó: Molnár Gusztáv/Instagram

A színész egyik közeli ismerőse elmondta, hogy a férfi ismét párkapcsolati gondokkal küzdött, valószínűleg ezért kezdett újra inni, még az sem tartotta vissza, hogy kivételes munkalehetőséget kapott nemrég, amit ő maga is büszkén jelentett be a közösségi oldalán. Barátai megtörten nyilatkoztak a mostani esetet követően, egyre többen fordulnak el a függőséggel küszködő Molnártól, hiszen nagyon féltik, tehetetlennek érzik magukat és nem szeretnék ilyen rossz állapotban látni sem. A reményt nem adják fel, mindig akad, aki a megmentésére siet, azonban egyere kevésbé bizakodnak abban, hogy tényleg visszanyeri régi életét a színész.

Testvére is nemrég nyilatkozott, kétségbeesve mondta el, hogy nem éri el bátyját. A nő Szlovákiában él, így a hírekből tudta meg, hogy mi történt a színésszel, a képsorok pedig egyenesen sokkolták őt.

Kedden engem is értesítettek arról, hogy Gusztival mi van. Akkor még a kórházban volt, nem tudom, kijött-e már. Este online volt, írtam neki, de még nem válaszolt. Nagyon aggódom érte és sajnálom"

- mesélte a színész nővére, aki egyáltalán nem lepődött meg azon, hogy ismét az alkohol után nyúlt a színész, viszont így is mindig sokként érik ezek a hírek. Szerinte az lehetett a gond, hogy nem vette be a gyógyszert, ami a leszokásban segítené.