Erre vágyik valójában Szabó Zsófi

Szabó Zsófi nem győzi cáfolni a párkapcsolatáról szóló pletykákat, hiszen folyton összeboronálják valakivel az akarata és a valóság ellenére is. A TV2 műsorvezetője nemrég humoros bejegyzéssel reagált arra, hogy van-e férfi az életében, és nem meglepő módon nemleges választ adott. A kisfiát egyedülállóként nevelő édesanya számára gyereke a legfontosabb, Shane Tusup után hivatalosan nem volt párja, valószínűleg nagyon megválogatja, kit enged be újra az életükbe.

Fotó: Szabolcs László - MW Bulvár / Szabolcs László - MW Bulvár

A műsorvezető és modell tavaly a Dancing with the Starsban is bizonyított, ahol könnyek között mondta el, számára ez valódi terápia volt, és nagyon örült, hogy végre megmutathatta a valódi arcát a műsorban, ahol végül második helyezett lett Suti András oldalán. Szabó Zsófinak ott hétről hétre falatnyi ruhákban kellett a parkettre lépni, és bár számos bókot kapott a zsűritől is mind a tánctudására, mind a külsejére, de azért akadtak kritikusok is.

Zsófi sosem titkolta, hogy nagy küzdelem volt számára elérni az álomalakját, rengeteg edzés és szigorú diéta kellett hozzá. Éppen ezért most egy frappáns választ adott azoknak, akik róla pletykálnak. Ezzel leszögezte azt is, hogy egyáltalán nem vágyik tökéletes férfira, sőt, elmondta, szerinte mire vágynak a nők valójában.

Minden férfi azt hiszi, hogy a nők a tökéletes férfi megtalálásáról álmodoznak… A valóság azonban az, hogy minden nő álma úgy enni, hogy közben ne hízzon meg!

- szúrta ki a Bors Szabó Zsófi korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzését.