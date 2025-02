Eufória: már forgatják a 3. évadot, itt az első kép Zendayaról

2019 egyik legnagyobb sikerének számított az akkor debütáló, tinidrámát, szívszorító szerelmes sztorikat, kábítószereket és szexualitást töménytelen mennyiségben felvonultató Eufória című sorozat. A felnövéstörténet több fiatal színészt is az egekbe repített, itt ismerhettük meg igazán, Sydney Sweeney vagy Jacob Elordi nevét, valamint az addig a Tom Holland-féle Pókember-mozikból már jól ismert Zendaya is ebben a szériában mutathatta meg egy eddig még nem látott oldalát. A MAX saját gyártású műsora akkora dobás volt (köszönhetően a magyar operatőrének, Rév Marcellnek is), hogy két rövidfilm után, ami felvezette a következő etap eseményeit, 2022-ben kapott egy második évadot. A rajongóknak azonban még ez sem volt elég, és további izgalmakra éhezve, epekedve várták a következő fejezetet. Az elmúlt években azonban csak üres ígéreteket, illetve egymásra mutogatást hallhattak és olvashattak az alkotók és a színészek részéről. Úgy tűnt, a sikerszéria a saját maga által kinevelt sztárok mára már sűrűvé vált menetrendje áldozatává vált, és a harmadik felvonás sosem fog elkészülni. Most viszont mindenki megnyugodhat, hiszen a stúdió vezetői tartották a szavukat, és a minap megkezdték a produkció 3. évadának a forgatását, sőt még egy képet is megosztottak a projektről.

Az Eufória 3. évadjára már évek óta várnak a rajongók

(Fotó: Youtube/Official Trailer)

Kiket láthatunk majd az Eufória 3-ban?

Bár az eddig nem kevesebb mint 25 (!) Emmy-jelölést begyűjtő műsor sztárjai valóban elfoglaltak, szerencsére a korábbi szereplőgárda jelentős része ismét tiszteletét teszi az új évadban. Így a nyáron már Christopher Nolannel és Tom Hollanddal Szicíliában forgató Zendaya, a hamarosan egykori sztárbokszoló szerepében feltűnő Sydney Sweeney, a Saltburnben fürdőkádakat megbecstelenítő Jacob Elordi is feltűnik majd a harmadik szezonban, de Hunter Schafert és Alexa Demie-t is viszontláthatjuk. A visszatérők mellett azonban nagy hiányzók is lesznek: Barbie Ferreira már 2022-ben bejelentette, számára a második felvonással véget ért a sorozat, a Rue húgát alakító Storm Reid pedig nemrég közölte a rajongókkal, hogy inkább tanulmányaira koncentrálna a közeljövőben. Az eddigi évadok szerethető rosszfiúja, Angus Cloud, pedig tragikusan korai halála miatt marad ki a folytatásból, amelyről az első képet is megosztották az alkotók a közösségi médiában.