Kiderült, mikor indul a Farm VIP következő évada

Február 18-án sajtóvetítésen mutatta be az újságíróknak a TV2 a Farm VIP ötödik évadának első epizódját és szereplőit. A két műsorvezető, Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolt nagy örömmel köszöntötték újra a piros és sárga csapat tagjait, akik most először látták viszont magukat a realityben. Már a beköltözés és a szálláshelyek elfoglalása is felkavarta az érzelmeket, ám a java még hátra van, a heti termelési ciklusok során olyan feladatok várnak a sztárokra, amik testileg és lelkileg is komoly kihívást jelentenek, mindemellett a megszokott kényelem és a szeretteik hiánya is jelentősen befolyásolják a csapattagok hangulatát.

Hogy kik a Farm VIP ötödik évadának szereplői? A Sárgák csapatát Aurelio, Bálint Antónia, Barnai Judit, Dopeman, Horváth Gréta, MC Ducky, Pákó, és Pumped Gabo alkotják, míg a Pirosak csapatát Blága Tünde, Dávid Petra, Kapi Levente, Kiara Lord, Kováts Gergely Csanád, Lukács Miklós, Nagy Zsolt Leo és Szalontai Szilvi erősítik.

Az új évad Piros csapata

Fotó: TV2

Vajon ki az, aki jól és hatékonyan tudja iránytani a csapatát? Ki az, aki csak a saját továbbjutását tartja szem előtt? Van-e, aki segítő kezet nyújt, ha a társa mélyponton van? Mi számít jobban, a csapatérdek, vagy az egyéni célok? Hogyan fér meg hetekre összezárva több, teljesen más habitusú híresség? Rengeteg kérdés, amire a nézők választ kapnak, ha a Farm VIP-t választják.

A Farm VIP vadonatúj évada a TV2 Play-en is visszanézhető lesz, a teljes adásokon és az adásrészleteken kívül a műsorhoz kapcsolódó extra tartalmakkal is várja a látogatókat a TV2 streaming platformja.

Az ötödik évad Sárga csapata

Fotó: TV2

Premier epizód március 9-én, vasárnap 19:30-tól, további részek pedig hétfőtől-szombatig esténként a TV2 műsorán!