Ritka betegséget állapítottak meg Molnár Gusztáv volt feleségének kisfiánál

Fazekas Vivien Molnár Gusztáv feleségeként vált ismertté, azonban házasságuk nem tartott sokáig a férfi alkoholproblémái miatt. Válásukat online mondták ki, amikor a színész épp az elvonón tartózkodott, és azt nem hagyhatta el. Fazekas volt férjének egyik barátja oldalán találta meg a boldogságot, azóta együtt nevelik a nő kisfiát, akinél most súlyos betegséget állapítottak meg, amiről először a közösségi oldalán számolt be az aggódó anyuka.

Fazekas Vivien a volt férje egyik barátja oldalán találta meg a boldogságot

Fotó: Fazekas Vivien Instagram

Fazekas Vivien február elején számolt be arról, hogy kilencéves kisfiánál egy igazán ritka betegséget diagnosztizáltak, ami hirtelen lépett fel nála úgy, hogy az egész testét furcsa bőrkiütések borították be egyik napról a másikra, rosszullétek gyötörték. A nő egy ideje már kevesebbet szerepel, nem igazán oszt meg magánéletéről információkat, mert rengeteg bántást kapott a közösségi médiában ismeretlenektől, ezt nagyon megelégelte. Most mégis úgy érezte, hogy meg kell ossza a történetüket, hogy másoknak is segíteni tudjon ezáltal.

December óta hol beteg a kisfiam, hol nem, az utóbbi hetekben viszont egyre rosszabb lett az állapota. Orvosról orvosra mentem, mert nem tudták megmondani, pontosan mi a baja.

Végül a Heim Pál Gyermekkórházban februárban diagnosztizálták a PLEVA nevezetű, nem fertőző bőrtünettel. Ezt a betegséget nem igazán lehet tudni, mi okozza, sajnos legyengíti az immunrendszert és így reagál rá a szervezet" - magyarázta az anyuka, akit nagyon megviselt az elmúlt időszak, míg nem tudta meg, hogy mi történik egyetlen gyerekével.

Sokáig tartott, mire kiderült, hogy a kilencéves Máté milyen betegségtől szenved, ugyanis az orvosok sem feltételezték, hogy ennyire ritka betegséggel állnak szemben.

Olyan ritka ez a betegség, hogy az egyik orvos azt mondta, a 40 éves praxisa alatt Máté a második gyerek, akinél PLEVA-t diagnosztizált.

Egyébként felnőtteknél ugyanúgy kijöhet, nincs életkorhoz kötve. Kezdetben csak három pici pötty volt a kisfiam nyakán, és mivel erdő mellett lakunk, azt gondoltam, megcsípte egy pók, aztán a 3-ból lett 23, majd a hátán és a hasán is elterjedt" - magyarázta Fazekas Vivien, aki mindenféle orvossal konzultált ezidő alatt, kaptak krémeket, allergiagyógyszereket, ugyanis a legtöbben valamilyen allergiára gyanakodtak, de semmi sem segített, senki sem értette, mi a baja a kisfiúnak.