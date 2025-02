Áldás és átok lesz Thaiföldnek A Fehér Lótusz 3. évada

Február 17-től már itthon is elérhető a Maxon A Fehér Lótusz 3. évada, amelyben – az előző szezonok mintájára – újabb gyilkosság történik egy egzotikus üdülőhelyen. Az antológiasorozat az utóbbi évek nagy sikere volt az HBO számára, a népszerűségéhez pedig nemcsak a markáns színészgárda és a lenyűgöző helyszínek járulhattak hozzá, de a csavaros szerkezet is, vagyis hogy az áldozat személye is mindig csak későn, majdhogynem a gyilkoséval egy időben derült ki.

Érkezik A Fehér Lótusz 3. évada

Fotó: HBO / HBO

Antológiasorozatról van szó, a szereplők és a helyszínek tehát minden évadban változnak, a turisták aktuális csoportja azonban minden esetben a címbéli szállodalánc, a Fehér Lótusz valamelyik egységébe érkezik. Az első és második szezont összekötötte továbbá Jennifer Coolidge karaktere, Tanya, a harmadik évadban pedig Natasha Rothwellt láthatjuk viszont, aki az első kiadásban jelent meg Belindaként, a spa vezetőjeként.

Hol játszódik A Fehér Lótusz 3. évada?

Hawaii és Olaszország után a forgatási helyszín ezúttal Thaiföld volt, a legtöbb jelenetet Bangkokban, Phuketben, illetve Ko Szamuj szigetén vették fel – ahol egyébként a Kísértés szereplői is ármánykodtak, a környezet tehát a magyar reality nézőinek is ismerős lehet.

Ko Szamuj partjai

Fotó: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Lillian SUWANRUMPHA / AFP

A filmes turizmus nem új keletű jelenség, mostanra azonban kimondottan trenddé vált az angolban set-jettingnek nevezett utazási forma, amikor a rajongók kedvenc filmjük vagy sorozatuk forgatási helyszíneit keresik fel. Thaiföldre már Leonardo DiCaprio 2000-es filmje, A part is rengeteg turistát vonzott, sőt az oda látogatók száma elképesztő mértékben, a globális ütemet messze meghaladva – 2000 és 2019 között 300 százalékkal – nőtt.

A Fehér Lótusz hatása a thaiföldi turizmusra

A Fehér Lótusz forgatási helyszínei közül kétségkívül Ko Szamuj néz szembe a legnagyobb kihívással, hisz a 152 négyzetkilométernyi szigetre már 2023-ban 3,4 millió turista érkezett, ez a szám pedig valószínűleg jócskán nőni fog a sorozat hatására.

Fürdőzők Ko Szamuj strandján

Fotó: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Lillian SUWANRUMPHA / AFP

A szakértők attól tartanak, hogy a megnövekedett forgalom tovább súlyosbítja a szigeten meglévő problémákat, köztük a 200 ezer tonna hulladékot a szemétlerakó területén. "Jelenleg még mindig a hulladékgazdálkodás problémájával kell szembenéznünk – a közösség, a szállodák, a turisták részéről" – mondta Dr. Wijarn Simachaya, a Thaiföldi Környezetvédelmi Intézet, a fenntartható fejlődés kérdéseivel foglalkozó non-profit szervezet elnöke.