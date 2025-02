Többéves mélypont után állt talpra Fekete Pákó

Fekete Pákó már korábban is beszélt arról, hogy sokszor ételre sem volt pénze, most pedig ismét arról vallott, hogy évekig mélyponton volt: "Én is nagyon-nagyon elsüllyedtem.

Nem találtam a helyemet, nehéz volt újrakezdeni.

Nem volt fellépésem, zene. Egyedül maradtam, mint egy magányos farkas" – magyarázta a Borsnak.

Az énekesnek sokat segített tanítónőként dolgozó párja, de természetesen az is jót tett neki, hogy versenyzőnek hívták a Farm VIP ötödik évadába. "Most nem panaszkodom, mert a szerelmem adott nekem erőt és biztatást. Azóta szerencsére rengeteg dalom és fellépésem van, tolom az ipart keményen. És akkor az egyik nap kaptam egy felkérést: »Pákó, indulni kell a Farm VIP-be!« Én meg azt mondtam, hogy végre visszaidézhetem a gyerekkoromat, amikor a kecskékkel meg a birkákkal kellett foglalkozni" – mondta erről Fekete Pákó, aki a forgatáson egy nigériai dalt is megtanított a csapattársainak.