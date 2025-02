Kínos felvétel érkezett a Fekete Vonat tagjáról

Kellemetlen videó készült a Fekete Vonat egykori tagjáról, Beatről, aki egy aluljáróban hőzöng épp - azon háborog, hogy egy teljesen ismeretlen ember nem volt hajlandó játszani vele, ellenben aprót kéregető koldusnak nézte. "Csinálok már egy videót, mert k.rvára felidegesít egy bizonyos dolog. Mégpedig az, hogy ez az ország gyönyörű, csodálatos hely. Egy csodálatos földrajzi adottságokkal megáldott terület. Viszont az emberek kib.szott bunkók. Hogy a villám vágjon az agyukba! Bárkihez hozzá akarok szólni, nem kéregetni akarok. Nem megkérdezni, hogy hozzám jön-e feleségül" - így nyitott a rapper.

Egy idegenhez lépett, de az nem akart vele diskurálni, sem játszani. "Meg akartam tréfálni a csávót. Odamentem hozzá, mondom: Szia, ne haragudj! Kérdezhetek valamit? Egy interaktív játékot találtam ki. Ha ötöt tudsz dekázni egy sajtos golyóval, meghívlak a mekibe, bármire. A csávó kivette a füléből a b...száskát és közölte, hogy ne haragudjak, de nincs aprója.

Nincs apród? Hogy keseredjél meg!

Nem hallottad, hogy mit mondtam? Erre közölte, hogy nem, de úgy is tudja, mit akarok. Oh, mondom, te valami izé vagy? Csoda látnok? Erre megkérdezte, hogy tulajdonképpen mit is akarok tőle. Mondom neki, mindjárt vágok rád olyat, hogy bezavarodik az agyad. Csak egy viccet akartam elsütni. Amúgy meg nem az utolsó senkinek vagyok a szomszédja, hanem a Beat vagyok a Fekete Vonatból. Nem mintha sokat számítana, de megismerhettél volna, rohadjál meg! " - háborgott az aluljáróban Beat.

Közel két év után sem csitult a Fekete Vonat-botrány, a zenekarban Beat néven fellépő Fehér Tibor pár hónapja újra üzent L.L. Juniornak a közösségi médiában, még mindig a gázsiját követeli tőle – ami szerinte nyolcmillió forintnak felel meg.