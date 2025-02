Újabb képeket mutatott az eljegyzéséről Gelencsér Tímea

Mint írtuk, eljegyezték Gelencsér Tímeát, a párja, Simon Mátyás az arubai Flamingo Beachen, szelíd flamingók társaságában kérte meg a kezét. A műsorvezető néhány újabb kép mellett hosszan írt arról is, hogy miként jutott el az "igen"-ig.

Szerintem az életben az egyik legnehezebb feladatunk megtalálni a párunkat.

Azt a társat, aki őszintén és magadért szeret, aki a barátod és bizalmasod, aki melletted áll, bármi történjék, aki mindig meghallgat és mindig figyel. Akivel minden nehézség könnyebben átvészelhető, aki nap mint nap mosolyt csal az arcodra, aki boldoggá tesz és akivel egyszerűen minden jó. Akivel el tudod képzelni a jövőt és a közös családot, mert nincs min aggódnod, hiszen tudod, hogy bármi történjék, ketten együtt úgyis megoldjátok. Akivel az élménygyűjtés a kedvenc időtöltésed, mert amikor majd idősek lesztek, akkor ezek a pillanatok lesznek a régi szép idők. De most a jelenben vagyunk, egy boldog jelenben, ahol a válasz egyértelmű. Igen, naná, hogy megyünk közösen a végtelenbe és tovább. Mr. & Mrs. to be" – írta lapozható Instagram-posztjához. Nézze meg!