Grammy-díj 2025: íme a nyertesek listája

Amerikai idő szerint vasárnap este rendezték meg a 67. Grammy-díjátadó gálát, ahol Beyoncé történelmet írt.

Grammy-díj 2025: Beyoncé tarolt

Fotó: Instagram.com/recordingacademy/

Az énekesnő kapta ugyanis az est első díját a legjobb country duó/együttes kategóriában, az II Most Wanted című dalért, amelyet Miley Cyrusszal együtt adtak elő. Valamint a zsűri neki ítélte oda a legjobb country albumért járó elismerést is, emellett pedig olyan kategóriákban is jelölték őt, mint az év albuma, az év dala és az év lemeze, így abszolút ő volt a Grammy-díjátadó sztárja.

A Grammy nagy esélyese volt még Billie Eilish, Taylor Swift, valamint Kendrick Lamar is. Eilish és Lamar hét-hét jelöléssel indult, míg Chappell Roant, Sabrina Carpentert és Taylor Swiftet hat kategóriában jelölték - olvasható a Grammy oldalán.

A Grammy-díj idei nyertesei a következők: