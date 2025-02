A Megasztár győztese az Origónak elárulta, mire költötte a nyereményét

Négyen vannak fiútestvérek, hárman zenélnek.

Csak az elmúlt öt évben legalább 250 koncertje volt.

Fellépett Solti Jánossal, Karácsony Jánossal, Charlie-val.

A Megasztárral nyert pénzének egy része megvan, a többiből a hitelét fizette vissza.

Két új dala is lesz heteken-hónapokon belül, sokat szeretne koncertezni.

– Hány éves zenei múlttal kerültél a Megasztárba?

– Édesapám dobolt, mint vendéglátós zenész: egy bárban vagy egy esküvőn csöppentem bele ebbe a zenei világba. Akkor döntöttem el, hogy megtanulok zenélni egy hangszeren mindenképp, és ez a gitár lett, nem is lehetett más. A bicskei zeneiskolában tanultam, majd az öcséim is oda kerültek, csatlakoztak hozzám, így állt össze az első zenekarunk. A négy fiútestvérből három volt benne, Gudics Rock Band volt a formáció neve. Egy billentyűs hiányzott volna, de a negyedik testvérünk félbehagyta ezt a pályát. Így is nagyon komoly lesz az idei év, mert mert úgy néz ki, hogy összeállunk, együtt zenélünk majd.

Gudics Máté

Fotó: TV2

– Más szakma is vonzott?

– Édesapámnak is volt rendes munkahelye, nekem is lett szakmám. Nem tanultam tovább zenei középiskolában, inkább szakmát tanultam, csak hobbiból zenéltem – viszont szeptembertől kezdem a Kodolányin az előadóművészet szakot! Korábban pénzügyi szakon végeztem, mint kis és középvállalkozási menedzser. Nagyon sok helyen dolgoztam, a TESCO-nál is, raktáros is voltam, szőlőmunkát csináltam, építőiparban is dolgoztam, nem bántam meg semmit. Tíz évig csináltunk egy éttermet Bicskén, pont a COVID előtt pár hónappal beszéltük meg a főbérlővel, hogy összenyitunk két üzletet. Két hónap elment, a felújítás kész lett, de be kellett zárnunk a járvány miatt. Hitelt is fel kellett venni, de tíz év után sikerült eladni az éttermet.

– Az Abrakazabra együttessel zenéltél sokat, ez évente hány koncertet jelentett?

– Öt éve léptem be a zenekarba. Most nem vagyok tag, inkább önálló előadóként működök, ők kísérnek engem. Az együttessel 40-50 koncertünk biztos volt évente, ez mondjuk 250 koncertet jelentett nekem öt év alatt. Korábban esküvőkön, temetésen is játszottunk egy partizenekarral, főleg a Balaton környékén zenéltünk sokat.