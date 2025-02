Elhunyt a Killing Me Softly előadója, a Grammy-díjas Roberta Flack

2025. február 24-én, amerikai idő szerint reggel, 88 éves korában meghalt a legendás pop és rhythm and blues énekesnő, Roberta Flack. Jelentősebb sikereit a 70-es évek elején a Grammy-díjas The First Time Ever I Saw Your Face és a Killing Me Softly With His Song című slágerekkel érte el.

Roberta Flack

Fotó: AFP

Apja templomi orgonista volt. Zongorázni tanult, majd tizenöt éves korában beiratkozott a Howard Egyetemre, és tizenkilenc éves korában zenetanári képesítést szerzett. Huszonkilenc éves korában lépett föl először nagy nyilvánosság előtt, addig csak kis klubokban énekelt. Les McCann dzsessz-muzsikus ajánlotta be az Atlantic Records kiadóhoz. Első lemeze, az 1969-ben megjelent First Take volt. Fellépett Miles Davisszel és Quincy Jonesszal is, 1999-ben Dél-Afrikában énekelt Nelson Mandela tiszteletére. Amiotrófiás laterálszklerózissal küzdött egy ideje.

A halálhírt az énekesnő egyik képviselője jelentette be:

„Békésen, családja körében halt meg. Roberta határokat és rekordokat döntött meg. Emellett büszke mentor is volt” – számolt be a Variety.