Így változtak meg az elmúlt években kedvenc családi filmjeink gyereksztárjai

Akad jó pár örökzöld családi film, ami ünnepekkor vagy családi összejöveteleken szinte minden évben előkerül. A karácsony részévé vált az elmúlt évek alatt a Reszkessetek, betörők!, de az Igazából szerelem is nagy kedvenc lett világszerte. Azonban sokan bele sem gondolnak, hogy egyes filmek forgatása óta akár több évtized is eltelt, és a cuki gyerekszínészek azóta már felnőttek és ők maguk is szülőkké váltak, vagy akár már nem is színészkedéssel foglalkoznak. A következő gyereksztárok közül sokan drasztikus változáson mentek át az elmúlt évek alatt, egyesekre már rá sem lehet ismerni.

Vágólapra másolva!

A következő gyereksztárok mára felnőttek, családot alapítottak, és legtöbbjükre már rá sem lehet ismerni. Gyereksztárok, akik döbbenetesen megváltoztak az elmúlt évtizedek alatt

Fotó: HIP/ Northfoto / HIP/ Northfoto/MOVIESTILLS Így változtak meg az ismert gyereksztárok Macaulay Culkin Az egyik legismertebb családi film a mai napig a Reszkessetek, betörők!, melynek főszereplője Macaulay Culkin volt, aki az első rész forgatásainak idején még tízéves sem volt. Hatalmas sikert hozott neki Kevin McCallister szerepe, azonban magánéletének nem tett jót. Akkori sikerét nem tudta újra megismételni, így 1995-ben bejelentette a visszavonulását a Time magazin címlapján, ami szokatlan volt egy tizenévestől. Macaulay Culkin és a szülei

Fotó: Getty Images Szüleivel is megromlott a viszonya jogi csatározásaik miatt, hiszen fiuk próbálta magát megóvni Hollywoodtól és annak káros hatásaitól, de nem igazán sikerült, sokáig alkohol- és drogproblémákkal küzdött. Mára egyenesbe jött az élete, 44 éves és két kisfiú édesapja, párja Brenda Song színésznő. Culkin egy ideje újra színészkedik is, legújabb szerepe a Fallout című sorozat második évadában lesz, ahol egy „őrült tudóst” alakít majd. Culkin és felesége, Brenda Song

Fotó: ZUMAPRESS.com / Represented by ZUMA Press, Inc./06 September 2024 - Toronto, Ontario Canada - Brenda Song, Macaulay Culkin. ''The Last Showgirl'' Premiere during the 2024 Toronto International Film Festival at Princess of Wales Theatre. Kieran Culkin Kieran Culkin, Macaulay testvére is kapott egy kisebb szerepet a Reszkessetek, betörők! című karácsonyi filmben, azonban neki nem hozott olyan nagy sikereket Fuller szerepe akkoriban. Azonban mára karrierje csúcsára ért, hiszen Roman Roy karakterét játssza az Utódlás című HBO-sorozatban, mely rengeteg pozitív elismerést kap. Macaulay és Kieran Culkin a szüleikkel

Fotó: Getty Images A szerepért több díjra jelölték, köztük Primetime Emmy-díjra is. A sorozat sikere révén Kieran Culkin a mai Hollywood egyik elismert színészévé vált. Magánéletében is sikeres, egy fia és egy lánya született feleségétől, akivel 2013-ban házasodtak össze, korábban Emma Stone-nal randevúzott, két évig alkottak egy párt. Kieran Culkin az egyik legsikeresebb színész manapság

Fotó: Angela Weiss / AFP Anna Chlumsky A szőke kislány a tragikus dráma, az 1991-es My Girl – Az első szerelem főszereplőjeként vált ismertté, partnere nem más volt, mint a Reszkessetek, betörők! Sztárja, Macaulay Culkin. Chlumsky visszatért a folytatásra, majd a kilencvenes évek végén abbahagyta a színészetet azért, hogy felsőfokú tanulmányaira koncentráljon. Majd a kétezres évek közepén úgy döntött, hogy mégis folytatja a színészkedést, így 2012 és 2019 között Az alelnök című HBO-sorozat szereplője volt, melyben Amy Brookheimert alakította, akinek megformálásáért hat alkalommal jelölték Primetime Emmy-díjra legjobb komikus női mellékszereplő kategóriában.

Anna Chlumsky a My Girl című filmben vált ismertté

Fotó: AFP Legutóbb Az örökösnő álarca mögött című, nagy sikerű minisorozatban tűnt fel a Netflix műsorán, melyben egy mindenre elszánt újságírót alakított, aki próbált interjút készíteni a hírhedt csaló Anna Sorokinnal, akit Julia Garner alakított. Anna Chlumsky ma már 44 éves, 2008 óta házas és két gyerek édesanyja. Haley Joel Osment Elképesztő népszerűségnek örvendett gyerekként is Haley Joel Osment, akinek számos szerepet ajánlottak már gyerekkorában is. Legismertebb alakítása a Hatodik érzékben volt, melyben Bruce Willis oldalán vált ismertté, de korábban már szerepelt olyan filmekben mint a Forest Gump, de sikeres sorozatokban is láthatták a nézők, mint a Walker, a texasi kopó. Haley Joel Osment rendkívül népszerű volt már gyerekként is

Fotó: Getty Images Osment a Hatodik érzékben nyújtott alakításáért Szaturnusz-díjat nyert legjobb fiatal színész kategóriában, majd Oscar-díjra is jelölték a legjobb mellékszereplő kategóriában. A 36 éves színész azóta is aktív színészként, számos fontos szerepe volt az elmúlt évek során, mint az HBO Szilícium-völgy című vígjáték-sorozata, melynek visszatérő szereplője, legutóbb pedig Zoë Kravitz rendezői debütálásában, a Vészjelzésben szerepelt. Jonathan Tucker A színész legismertebb szerepe gyerekkorában a Bunyó karácsonyig című filmben volt, melyben Moses Juniort alakította Bud Spencer és Terence Hill oldalán. Az 1994-es film volt a híres színészpáros utolsó közös filmje. Jonathan Tucker Moses Juniort alakította a Bunyó karácsonyig című filmben, azóta is aktív színészként

Fotó: YouTube Tucker következő szerepét a Képtelen képrablás című filmben kapta, melyben Sandra Bullock oldalán játszhatott. Az amerikai színész azóta is számos filmben és sorozatban kapott lehetőséget. Láthatták a Sírhant művekben, A CSI-ban, a Westworldben és legutóbb a Visszhangokban kapott főszerepet Michelle Monaghan oldalán. Jonathan Tucker ma már 42 éves, 2012 óta él boldog házasságban, melyből két gyereke is született. A bejegyzés megtekintése az Instagramon jonathan tucker (@jonathanmtucker) által megosztott bejegyzés

A cikk folytatásáért lapozzon!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!