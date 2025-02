Mit keres Győzike A Nagy Duett amatőrjei között?

Mint írtuk, a TV2 hivatalosan is bejelentette, hogy kikkel indul tavasszal A Nagy Duett, amely hét év után tér vissza a képernyőre. A műsor lényege továbbra is az, hogy amatőr sztárok profi énekesekkel adnak elő közös produkciókat, felmerült viszont a kérdés, hogy ez esetben mit keres egymás mellett Dér Heni és Gáspár Győző – miután utóbbi már 2000-ben is fellépett a Romantic együttesben.

Győzike és Dér Heni A Nagy Duett műsorvezetőivel

"26 éve állandóan azt kapom, hogy »Te sehol nem lennél, ha a két lány nem lenne melletted… A két lány tud énekelni, te nem tudsz énekelni, és örüljél, hogy van Katinka meg Zsuzsi«. És minden évben azt kaptam, hogy én nem vagyok Andrea Bocelli.

A Nagy Duettben meg szeretném mutatni, hogy én igenis Andrea Bocelli leszek"

– mondta erről A Nagy Duett pénteki sajtótájékoztatóján Győzike, amire aztán műsorbéli partnere, Dér Heni is reagált.

"Képzeljétek el, Győző nem felolvasta a dalcímeket, hanem felénekelte. Meglepően jó volt.

Győzőnél a legrosszabbra számítottam, és abszolút van esély.

Majd meglátjátok. Nagyon nagy gyerkőc, és nagyon nagy lelke van nagy hanggal... Megpróbálom majd a legtöbbször kimozdítani a komfortzónájából" – ígérte az énekesnő.

