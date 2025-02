A 18 éves Hajdú Péter durva verekedésbe keveredett

Hajdú Péter ma már nem arról híres, hogy botrányokba keveredjen, azonban még évekkel ezelőtt egy diszkóban verekedésbe keveredett, amiről saját maga számolt be.

Hajdú Péter

Fotó: Instagram.com/hajdu.peter.official/

"Érettségi után az osztállyal elutaztunk Révfülöpre, egy utolsó, közös bulizásra. Az Ibolya diszkóban szórakoztunk, ahol megjelent egy csontrészeg, német fickó és folyamatosan kötözködött mindenkivel, akivel csak szembetalálkozott.

Egy ponton túl elővett egy kést és azzal hadonászott.

Végül odapattant a mi társaságunk elé is, én pedig reflexből kirúgtam a kezéből a dikicset, majd megküldtem egy mae gerivel is, amitől leült, és úgy is maradt. Nem a rúgás ereje, inkább a pia mennyisége hatott rá így, de a lényeg, hogy értett a ”szóból" - emlékezett vissza Hajdú Péter az ominózus esetre.

Hangsúlyozta, hogy már gyerekként is rajongott Bruce Lee-ért, ezért rendszeresen járt karateedzésekre, így ennek köszönhette, hogy nem lett nagyobb baj a diszkóban.

Igencsak eleven gyerek voltam, édesanyám keresett valami délutáni elfoglaltságot, amivel le lehetett kötni a fölösleges energiáimat.

Így kerültem a gödöllői shotokan karateklubba, ahol mindjárt lenyomtam öt évet, majd egy kis szünet után kettőt, végül pedig már bőven felnőttként ismét megkerestem a mesteremet és újabb négy éven át vettem tőle magánórákat. Éppen a fekete öves vizsgám előtt hagytam abba, így végül ”csak” barna övig jutottam" - fejtette ki a Ripostnak.

A lappal megosztotta, hogy a verekedés után kijöttek a rendőrök, akik gratuláltak neki, míg a német férfi folyamatosan azt mutogatta neki, hogy el fogja vágni a torkát.