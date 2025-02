A Lánchíd tetején forgatott Halle Berry és Keanu Reeves

Teljesen lezárták szombaton a budapesti Lánchidat, a tetején ugyanis egy hollywoodi forgatóstáb helyezkedett el, akik Halle Berryvel és Keanu Reevesszel vettek fel helikopteres akciójelenetet. "Figyelem! Filmforgatás folyamatban. A producerek és a stáb elnézésüket kéri a felmerülő kellemetlenségekért az előkészületek és a forgatás ideje alatt. Köszönjük együttműködésüket, türelmüket és megértésüket" – volt olvasható az általuk kihelyezett táblán.

Halle Berry és Keanu Reeves a John Wick: 3. felvonás - Parabellum kapcsán rendezett partin

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2019 Getty Images

Korábban úgy tudtuk, Keanu Reeves a The Entertainment System is Down című film miatt érkezett Budapestre, abban azonban Halle Berry nem szerepel – így egy másik produkcióról lehet szó. A Bors mindenesetre a helyszínen járt, itt megnézheti a forgatáson készült fotóikat.