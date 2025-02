Elmondta a Házasság első látásra szereplője, mi történt, ha épp nem forgatott a stáb

Nagy sikerrel, remek nézettséggel ment a Házasság első látásra második évada is a TV2-n. Az utolsó epizódot végül január 7-én láthatták a tévénézők, végül kiderült, hogy az ötből két házaspár döntött a folytatás mellett - de azóta ők is elváltak.

Házasság első látásra, Judit és Szabi

„Talán én vagyok az egyik olyan szereplő, aki még nem szólalt meg itt, a kimondott válásunk után! Nem véletlenül. Ha valamit, akkor azt megtanultam a kísérlet alatt, hogy százszor gondoljam át a mondandóm! Na most megtettem. Ezért köszönet a szakértőknek és talán a Szabinak is, hisz kissé lecsendesedtem, ami valljuk be, nem ártott” – írta Judit.

Összességében nagyon élvezte a forgatást, a programokat, noha szerinte „jó sok napot” nem adtak le a tévében – de így is hosszú hetekig ment a reality. Szerinte nem mindig volt úgy, ahogy a vágás után látni lehetett, de nem akar már magyarázkodni.

A Házasság első látásra egy komoly önismereti tréning

„Hogy vannak-e hibáim? Rengeteg! Sokat tanultam a nyáron … hatalmas önismereti tréning volt ez nekem, és ahogyan ezt említettem is egy interjú alkalmával, én győztesként távoztam meg akkor is, ha válásra került a sor” – jegyezte meg. Mint írta, voltak szép és sz.r napok, órák, és hálás nagyon sok embernek. „Jó sokat nevettünk ám a szünetekben, ha épp nem pattogtam valamiért, mert mindig volt valami bajom” – jegyezte meg.

Judit azt állítja, hogy nem a celeblét miatt vállalta el a műsort, hanem azért, mert valóban társra vágyott. „Már nem haragszom senkire sem, volt idő amikor így volt, de rájöttem, ezt magamban kell rendeznem, és nem másra vetítenem a haragom. Volt, aki a munkáját végezte, és én csak egy szereplő voltam” – tette hozzá. Bővebben a posztjában lehet olvasni erről.

A műsor óriási nézettségi siker volt, nem csoda, hogy idén már jön a harmadik évad, új párokkal.