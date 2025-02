Keserűen vallott a Házasság első látásra szereplője, ketten is elárulták

A Házasság első látásra második évadja január 7-én ért véget - a képernyőn, mert a realityt hónapokkal korábban felvették. Két házaspár döntött a folytatás mellett: az egyik párt Judit és Szabolcs alkották, de Reni és Brumi is együtt maradt, legalábbis látszólag. Azóta kiderült, hogy az előbbi házaspár végül a válás mellett döntött, így már csak Reni és Brumi házassága maradt kérdéses. Ők sokáig nem beszélhettek arról, hogyan alakult a kapcsolatuk.

Házasság első látásra

Fotó: TV2

Reni most a Tények Plusznak beszélt érzéseiről: kiderült, hogy már elvált. Férje, Brumi már a forgatás hetei alatt is arról beszélt, hogy külsőre Orsi a típusa, most Reni úgy érzi, hogy mindketten becsapták őt - a férje és a nő, akit barátnőjének hitt. Egyikkel sincs már semmiféle kapcsolata, úgy érzi, becsapták. "Egyelőre nem keresek párkapcsolatot... csak azért, hogy legyen valaki, nem kell" - magyarázta a realityszereplő.

Bővebben a videón: